Barış enerjisi! 19 Mayıs’ı yeni petrol rezervi müjdesiyle kutladık

Bir zamanlar terörle anılan Gabar Dağı, artık birlik ve beraberlik havasına girdi. "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte yüzlerce genç, dağda 19 Mayıs yürüyüşü gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş da bu korteje eşlik etti. "Tüm siyasi partiler sürece omuz vereceğiz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan ise müjde geldi. Bayraktar, bu yıl 41 milyon varillik petrol keşfettiğimizi söyledi. Gabar'dan çıkan petrolün de Türkiye'nin günlük yüzde 8'lik ihtiyacını karşıladığını kaydetti.

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