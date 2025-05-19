PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi borsa çalışıyor mu?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Peki Pazartesi Borsa İstanbul açık mı kapalı mı? Bu tarihte borsada alım-satım işlemi gerçekleştirilebilecek mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 07:42 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 07:42
19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi borsa çalışıyor mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Peki Pazartesi Borsa İstanbul açık mı kapalı mı? Bu tarihte borsada alım-satım işlemi gerçekleştirilebilecek mi? İşte merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil kapsamına girmektedir.

Bu noktada birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu o gün hizmet vermeyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu kapsamda 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Borsa İstanbul işlemlere kapalı olacak ve herhangi bir alım-satım gerçekleştirilemeyecek.

19 Mayıs nöbetçi noter açık mı?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, 19 Mayıs resmi tatilin ardından 20 Mayıs 2025 Salı günü işlemlerine kaldığı yerden devam edecek.

Vatandaşlar işlemlerine 20 Mayıs itibarıyla devam edebilecekler.

19 Mayıs 2025 Metrobüs, Metro, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayısta toplu taşıma bedava mı?19 Mayıs 2025 Metrobüs, Metro, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayısta toplu taşıma bedava mı?
19 Mayıs 2025 Metrobüs, Metro, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı?
Bugün hastaneler, eczaneler, poliklinikler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs sağlık ocağı açık mı?Bugün hastaneler, eczaneler, poliklinikler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs sağlık ocağı açık mı?
Bugün hastaneler, eczaneler, poliklinikler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs sağlık ocağı açık mı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Karadeniz’de yeni keşif! Türkiye’nin bulduğu doğalgazın toplam değeri 320 milyar dolar
Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?
Türk Telekom
İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç
Kıbrıs’ta otel krizine Yıldız Tilbe’den alkışlanacak hareket! Kapris yapmadı cebinden ödedi
Koza Altın
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM Parti’den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
MHP lideri Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçtik
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı
5 yıldızlı şampiyon! Galatasaray - Kayserispor: 3-0 | MAÇ SONUCU
Türkiye’de demografik çöküş tehlikesi! Yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 22 arttı! 2050 uyarısı
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!
Teselli galibiyeti! Fenerbahçe - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi
’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı
İsrail’den Gazze’de kalıcı işgal planı! Gideon’un Savaş Arabaları katliamı... Kansız siyonistler bebekleri bile şehit etti
Ali Koç dernek bastı! Münakaşa yaşadığı isim her şeyi anlattı: Başkanlığım biterse seninle özel olarak uğraşacağım tehdidi
24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı
Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak