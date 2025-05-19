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Bugün hastaneler, eczaneler, poliklinikler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs sağlık ocağı açık mı?

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamındaki bu özel günde, sağlık hizmetlerinin işleyişi merak konusu oldu. Bayramda herhangi bir sağlık ihtiyacı doğduğunda vatandaşlar, eczanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki 19 Mayıs’ta eczaneler hizmet verecek mi? Sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte 19 Mayıs resmi tatilinde sağlık kurumlarının çalışma durumu hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 07:41
Bugün hastaneler, eczaneler, poliklinikler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs sağlık ocağı açık mı?

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Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamındaki bu özel günde, sağlık hizmetlerinin işleyişi merak konusu oldu. Bayramda herhangi bir sağlık ihtiyacı doğduğunda vatandaşlar, eczanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte sağlık sektöründe güncel çalışma saatleri...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nöbetçi Eczaneler Görev Başında Olacak

19 Mayıs'ta tüm eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyacı olanlar için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler açık kalacak. Bu eczaneler yalnızca acil durumlara müdahale edebilmek amacıyla hizmet verecek. Tatil bitiminde, 20 Mayıs Salı gününden itibaren tüm eczaneler rutin mesai düzenine geri dönecek. En yakın nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyen vatandaşlar Türkiye Eczacılar Birliği'nin resmi internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden bilgi alabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aile Sağlığı Merkezleri ve Poliklinikler Hizmet Vermeyecek

19 Mayıs günü aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve hastanelerin poliklinik bölümleri kapalı olacak. Randevulu muayeneler gerçekleştirilmeyecek. Bu nedenle kontrol ya da muayene planı olan vatandaşların bir sonraki iş gününü beklemeleri gerekecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Acil Servisler 24 Saat Açık

Bayram günü sağlık hizmetlerinde bir aksama yaşanmaması için hastanelerin acil servisleri hem kamu hem özel kurumlarda 24 saat esasına göre açık kalacak. Acil bir sağlık problemi durumunda en yakın hastanenin acil bölümünden yardım alınabilecek.

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