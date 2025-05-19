Bugün hastaneler, eczaneler, poliklinikler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs sağlık ocağı açık mı?

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamındaki bu özel günde, sağlık hizmetlerinin işleyişi merak konusu oldu. Bayramda herhangi bir sağlık ihtiyacı doğduğunda vatandaşlar, eczanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte sağlık sektöründe güncel çalışma saatleri...
(Takvim Foto Arşiv)
Nöbetçi Eczaneler Görev Başında Olacak
19 Mayıs'ta tüm eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyacı olanlar için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler açık kalacak. Bu eczaneler yalnızca acil durumlara müdahale edebilmek amacıyla hizmet verecek. Tatil bitiminde, 20 Mayıs Salı gününden itibaren tüm eczaneler rutin mesai düzenine geri dönecek. En yakın nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyen vatandaşlar Türkiye Eczacılar Birliği'nin resmi internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden bilgi alabilir.
(Takvim Foto Arşiv)
Aile Sağlığı Merkezleri ve Poliklinikler Hizmet Vermeyecek
19 Mayıs günü aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve hastanelerin poliklinik bölümleri kapalı olacak. Randevulu muayeneler gerçekleştirilmeyecek. Bu nedenle kontrol ya da muayene planı olan vatandaşların bir sonraki iş gününü beklemeleri gerekecek.