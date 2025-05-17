Bakan Memişoğlu hastane açılışında konuştu: Türkiye en gelişmiş sağlık altyapısına sahip

(AA)

Bugün yeni bir sağlık tesisini daha vatandaşlarla buluşturduklarını kaydeden Memişoğlu, aynı zamanda sağlık sisteminin insan odaklı dönüşümünün, bilim ve teknolojiyi esas alan yaklaşımının ve bu ülkeye olan sevdalarının yeni bir nişanesini daha hizmete aldıklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu, 705 yatak, 88 poliklinik, 5 tam donanımlı ameliyathane ve 6 yoğun bakım yatağıyla çok kapsamlı imkanlara sahip olan hastanenin yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olarak hizmet vereceğini belirtti.

Tesisin, tedavi hizmetlerini en ileri düzeyde sunacağını, bir eğitim, araştırma ve bilim üretim merkezi olarak geleceğin sağlıkçılarını yetiştireceğini ve sağlık bilimine katkı sunacağını ifade eden Memişoğlu, hastanenin ileri teknolojiye sahip altyapısıyla da örnek bir merkez olduğunu vurguladı.