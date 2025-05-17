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Bakan Memişoğlu hastane açılışında konuştu: Türkiye en gelişmiş sağlık altyapısına sahip

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugün Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir. Sağlık alanında pek çok temel göstergede dünya ortalamasının üzerine çıkılmıştır. Ülkemizin yaşadığı büyük gelişim tüm dünyada konuşulmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 19:56 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 19:58
Bakan Memişoğlu hastane açılışında konuştu: Türkiye en gelişmiş sağlık altyapısına sahip

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bahçelievler'de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her geçen gün yeni bir sağlık yatırımının açılışına iştirak etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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Bugün yeni bir sağlık tesisini daha vatandaşlarla buluşturduklarını kaydeden Memişoğlu, aynı zamanda sağlık sisteminin insan odaklı dönüşümünün, bilim ve teknolojiyi esas alan yaklaşımının ve bu ülkeye olan sevdalarının yeni bir nişanesini daha hizmete aldıklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu, 705 yatak, 88 poliklinik, 5 tam donanımlı ameliyathane ve 6 yoğun bakım yatağıyla çok kapsamlı imkanlara sahip olan hastanenin yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olarak hizmet vereceğini belirtti.

Tesisin, tedavi hizmetlerini en ileri düzeyde sunacağını, bir eğitim, araştırma ve bilim üretim merkezi olarak geleceğin sağlıkçılarını yetiştireceğini ve sağlık bilimine katkı sunacağını ifade eden Memişoğlu, hastanenin ileri teknolojiye sahip altyapısıyla da örnek bir merkez olduğunu vurguladı.

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"SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI PROGRAMIMIZLA SAĞLIKTA GELDİĞİMİZ NOKTAYI ÇOK DAHA İLERİLERE TAŞIYACAĞIZ"
Memişoğlu, hastanede Palyatif Bakım Ünitesi, Robotik Rehabilitasyon Ünitesi, Lenfödem ve Onkoloji Rehabilitasyonu, Ortez-Protez Atölyesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi, Dil ve Konuşma Terapisi, Yutma Terapisi, El ve Ergo Terapi, Geriatrik ve Pediatrik Rehabilitasyon, Kardiyak ve İnme Rehabilitasyon Üniteleri, Masaj ve Manuel Terapi Merkezleri ve daha onlarca multidisipliner birimin hizmet vereceğini aktardı.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye, dünyanın en gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesidir. Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir. Sağlık alanında pek çok temel göstergede dünya ortalamasının üzerine çıkılmıştır. Ülkemizin yaşadığı büyük gelişim tüm dünyaya örnek olmuştur ve konuşulmaktadır. Kuşkusuz bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü liderliğin, planlamanın ve millete adanmış bir vizyonun eseridir. Geldiğimiz noktada Türkiye, sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına değil, yurt dışından gelen milyonlarca insana da şifa sunan bir sağlık ülkesi haline gelmiştir. Bu büyük başarının arkasında tüm sağlık çalışanlarımızın ve büyük sağlık ailemizin emeği vardır. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımız ile sağlıkta geldiğimiz bu noktayı çok daha ilerilere taşımak amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

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Hastanenin bugünden itibaren sadece hastalıkları tedavi eden değil, umut inşa eden, vatandaşların yaşam kalitesini artıran ve hayatlarına dokunan bir merkez olacağını dile getiren Memişoğlu, başta Başkan Erdoğan olmak üzere, bu eserin hayata geçmesinde emeği olan mühendisinden işçisine, sağlık planlamacılarından yöneticilerine kadar herkese teşekkür etti.

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
-Poliklinik: 88 adet
-Ameliyathane: 5 adet
-Yatak kapasitesi: 705 adet
-Yoğun bakım yatağı: 6 adet
- Kapalı alan: 102.460 m²
- Otopark kapasitesi: 570 taşıt
- Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
- Robotik Rehabilitasyon
- Sanal Gerçeklik Odası.

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