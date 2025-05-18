Diyarbakır’da Hevsel Bahçeleri’nde 5,3 ton esrar üretilebilecek kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da 5,3 ton esrar üretilebilecek 30 bin kök kenevir ele geçirildi (DHA)

Dronun da kullanıldığı operasyonda, toplamda 31 ayrı noktada yapılan aramalarda, yasa dışı olarak ekilmiş, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan ve 5 ton 300 kilo esrar üretilebilecek 30 bin kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, yerinde imha edildi.