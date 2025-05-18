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İstanbul Fatih'te motosiklet kazası: 1 ölü

İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halinde olan motosiklet taksiciye arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Sinan Delek hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Delek'in hızını 240 kilometreye çıkarıp tehlikeli hareketler yaptığı anlara dair paylaşımları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 10:32
İstanbul Fatih’te motosiklet kazası: 1 ölü

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İstanbul'un Fatih ilçesinin Kennedy Caddesi'nde Sinan Delek (28) idaresindeki 56 ABB 529 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen İmam Akgün'ün kullandığı 34 TIG 91 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Delek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Fatih'te kaza (DHA)İstanbul Fatih'te kaza (DHA)

OTOBÜS DURAĞINDA BEKLEYEN KADIN YARALANDI

Kaza sırasında otobüs durağında bekleyen E.Y. ise motosikletten kopan parçaların isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Fatih'te kaza (DHA)İstanbul Fatih'te kaza (DHA)

ÖN TEKERİNİ HAVAYA KALDIRDIĞI VE HIZ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sinan Delek'in motosikletinin ön tek tekerleğini kaldırdığı ve hızının saatte 240 kilometreye çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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