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İkinci Bahar Aksu cinayeti son anda engellendi! Güpegündüz kadını bagaja koymaya çalıştılar!

Bahar Aksu cinayetinin izleri henüz unutulmamışken, Bursa'da benzer bir olay yaşandı. Bir kadın, 4 kişinin zorla araca bindirme girişiminden çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtuldu. Genç kadını boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşinin kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 16:27
İkinci Bahar Aksu cinayeti son anda engellendi! Güpegündüz kadını bagaja koymaya çalıştılar!

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Olay, geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında, 1'inci Kumsal Sokak'ta meydana geldi.

KADINI TAKİP ETTİLER
İddiaya göre, 31 HH 023 plakalı hafif ticari araçla sokağa gelen Murat A., Mahmut Duymaz (65), Mehmet Durgut (42) ve Ergül Kolbey (40), araçtan inerek K.A. adlı kadını takip etti.

Bursa'da bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırmaya çalıştı. (DHA)Bursa'da bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırmaya çalıştı. (DHA)

BAGAJA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR
Şüpheliler, yakaladıkları K.A.'yı saçından sürükleyip aracın bagaj kısmına zorla bindirmeye çalıştı.

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan K.A., olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sokak ortasında dehşet! Boşanmak isteyen kadını zorla kaçırmaya çalıştılar

Bursa'da bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırmaya çalıştı. (DHA)Bursa'da bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırmaya çalıştı. (DHA)

Ekipler, şüphelileri araçla yakalayıp gözaltına aldı. Araçtaki aramada 1 tabanca ve 39 mermi ele geçirildi. K.A., polise verdiği ifadede; Murat A. ile boşanma sürecinde olduğunu ve zorla kaçırılmak istendiğini belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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