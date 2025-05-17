İkinci Bahar Aksu cinayeti son anda engellendi! Güpegündüz kadını bagaja koymaya çalıştılar!

KADINI TAKİP ETTİLER İddiaya göre, 31 HH 023 plakalı hafif ticari araçla sokağa gelen Murat A., Mahmut Duymaz (65), Mehmet Durgut (42) ve Ergül Kolbey (40), araçtan inerek K.A. adlı kadını takip etti.

Bursa'da bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırmaya çalıştı. (DHA)

Bursa'da bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırmaya çalıştı. (DHA)

Ekipler, şüphelileri araçla yakalayıp gözaltına aldı. Araçtaki aramada 1 tabanca ve 39 mermi ele geçirildi. K.A., polise verdiği ifadede; Murat A. ile boşanma sürecinde olduğunu ve zorla kaçırılmak istendiğini belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.