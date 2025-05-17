Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul’a 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat geliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu ve devamında yeni inşa edilecek Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hatları ile ilgili incelemelerde bulunarak projeyle ilgili bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük şehirlerin, medeniyetlerin nabzının attığı, milyonlarca insanın bir arada yaşadığı, ekonomik ve sosyal hayatın merkezi olan dinamik alanlar olduğunu ifade eden Uraloğlu, büyük şehirlerin insanlığın ortak hikayesini yazdığı canlı birer tablo olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, "Ancak bu tablonun güzelliği, yalnızca binaların ihtişamıyla ya da sokakların renkleriyle değil, insanların birbiriyle ve şehirle kurduğu bağın akıcılığıyla tamamlanır. İşte burada, kent içi raylı sistemler, modern şehirlerin can damarı olarak ortaya çıkar. Raylı sistemler, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın vazgeçilmezidir." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (Takvim.com.tr) "YENİ HATLAR VE İSTASYONLAR, ŞEHİRDEKİ MAHALLELERİ EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN CANLANDIRIR"

Uraloğlu, raylı sistemlerin trafik yükünü azaltarak vatandaşlara zaman kazandırdığını, günlük hayatlarını kolaylaştırdığını ve bir çalışanın işine, bir öğrencinin okuluna daha hızlı ulaşmasını sağladığını söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Büyük şehirlerin karmaşasında çevre dostu bir çözüm sunan raylı sistemler, karbon ayak izini azaltarak geleceğimize de sahip çıkar. Enerji verimliliğiyle, trafik yükünü hafifletmesiyle ve güvenilirliğiyle, şehirleri daha yaşanabilir kılar. Aynı zamanda, yeni hatlar ve istasyonlar, şehirdeki mahalleleri ekonomik ve sosyal açıdan canlandırır, bölgeler arası bağlantıyı güçlendirir. Özetle kent içi raylı sistemler çevresel, ekonomik ve sosyal birçok fayda sağlamakta ve bu sistemlerin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ulaşımın inşası için önemlidir." "91,8 KİLOMETRELİK HATTA YAPIM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ifade ederek "Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu yaklaşık 434 kilometreye ulaştı. Ayrıca Bakanlık olarak 6 projede toplam 91,8 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımız devam ediyor." dedi.