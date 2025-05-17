Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul’a 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Ferah Mahallesi, Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı Şantiyesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (Takvim.com.tr)
"ALTUNİZADE-ÇAMLICA CAMİİ-BOSNA BULVARI METRO HATTIMIZ 4,53 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDADIR"
Uraloğlu ayrıca yeni projeyle, Altunizade'den Ümraniye Spor Köyü'ne kesintisiz metro ulaşımı sağlayarak İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak ve Üsküdar-Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağlayarak bölgedeki ulaşım ağını daha da güçlendireceklerini de belirtti.
Uraloğlu, "Raylı sistemin başlangıcı Altunizade kavşağında yer alan Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattımız; Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs hatlarını Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,53 kilometre uzunluğundadır." bilgisini paylaştı.
"YAPIM ÇALIŞMALARIMIZI 7/24 ESASIYLA SÜRDÜRÜYORUZ"
Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Cami ve Bosna Bulvarı olmak üzere 4 istasyondan oluşan hattın Çamlıca Tepesi'nde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve yoğun yerleşim alanı olan Ferah Mahallesi'ne hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, "Bu nedenle turistik ve inanç amaçlı yoğun ziyaret alan bu bölgeler için hattın bir an evvel tamamlanması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapım çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.
"SADECE 71 METRE ANA HAT TÜNEL KAZIMIZ KALDI"
Bakan Uraloğlu, bugün itibariyle ana hat tünel kazılarının yaklaşık yüzde 99'unun tamamlandığını belirterek "Sadece 71 metre ana hat tünel kazımız kaldı. Beton kaplama imalatlarına da devam ediyoruz. Elektromekanik proje çalışmalarını da büyük oranda tamamladık." dedi.
"YALANLARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"
İstanbul'un ulaşım geleceğini inşa ederken her zamanki gibi malum çevrelerin bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden aldıklarına dair yalanlarıyla karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bakın Altunizade-Çamlıca Cami-Bosna Bulvarı Hattı projesini geçmişte Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine bakanlık olarak biz yapıyoruz. Bu hattın Ümraniye Spor Köyüne kadar uzatılmasıyla ilgili talep de gerek şehircilik gerekse kentin değişen ihtiyaçları noktasında Ümraniye Belediyemiz ve İstanbul Valiliğimizden geldi.
İstanbul'un mevcut raylı sistem ağı. (Takvim.com.tr)
Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla projeyi üstlendik. Yani burada büyük şehrin elinde olan değil onların zihninde bile olmayan bir projeden bahsediyoruz. Lütfen hiç kimse yalanlarla kamuoyunu yanıltmaya gayret etmesin. Onun yerine hep birlikte İstanbul'da ulaşımın geleceğine, İstanbulluların konforuna ve trafik güvenliğine odaklanalım."
İSTANBUL'UN BİN 4 KİLOMETRE METRO HATTINA İHTİYACI VAR
İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Şehrin nüfusu ve ekonomik aktivitesi düşünüldüğünde, yer altı ulaşım ağlarına yapılacak yatırımların kaçınılmaz hale geldiğini ulaşımdan anlayan herkes teyit edecektir. Yaptığımız hesaplamalar İstanbul'un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un şu anda 362 kilometre hattı var ve Bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğu yaklaşık 388,5 kilometreye çıkacak. Demek ki yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor." dedi.
Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı. (Takvim.com.tr)
"RAYLI SİSTEMLER, SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DA İNŞA EDER"
Uraloğlu, İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazinenin modern çağın gerekleriyle buluştuğu bir şehirde, raylı sistemlerin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak "Marmaray başta olmak üzere inşa ettiğimiz metrolara, her bir hat, bu kadim şehrin hikayesine yeni bir sayfa eklemiştir. Çünkü raylı sistemler, sadece bugünü değil, yarını da inşa eder. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız. İstanbul'un tarihi mirasını da koruyarak geleceğe taşıyacak, aynı zamanda çağdaş ve yaşanabilir bir şehir inşa edeceğiz. Çünkü bir şehrin büyüklüğü, yalnızca sınırlarıyla değil, insanlarının birbirine ulaşma kolaylığıyla ölçülür." açıklamasında bulundu.