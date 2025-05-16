Tiran’da gülümseten anlar: Liderlerin yapay zekayla oluşturulan çocukluk görüntüleri paylaşıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi gerçekleştirildi.
Avrupa'nın 27 ülke liderinin buluştuğu zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi gerçekleştirildi.
Avrupa'nın 27 ülke liderinin buluştuğu zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
LİDERLERİN YAPAY ZEKAYLA ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI OLUŞTURULDU
Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulan çocukluk görüntüleri paylaşıldı.
Liderlerin yapay zeka görüntüleriyle kendi dillerinde "Arnavutluk'a hoş geldiniz" dedikleri duyuldu.
Zirveye katılan bazı liderler o anları gülümseyerek bazıları ise ciddi şekilde takip etti.