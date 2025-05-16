Tiran’da gülümseten anlar: Liderlerin yapay zekayla oluşturulan çocukluk görüntüleri paylaşıldı

Zirveye katılan bazı liderler o anları gülümseyerek bazıları ise ciddi şekilde takip etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapay zeka ile oluşturulan çocukluk fotoğrafı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafı