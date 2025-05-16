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Tiran'da gülümseten anlar: Liderlerin yapay zekayla oluşturulan çocukluk görüntüleri paylaşıldı

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi Arnavutluk'ta gerçekleştirildi. Zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulan çocukluk görüntüleri paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 15:37 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 15:47
Tiran’da gülümseten anlar: Liderlerin yapay zekayla oluşturulan çocukluk görüntüleri paylaşıldı

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi gerçekleştirildi.

Avrupa'nın 27 ülke liderinin buluştuğu zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'ne katıldı (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'ne katıldı (AA)

LİDERLERİN YAPAY ZEKAYLA ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI OLUŞTURULDU
Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulan çocukluk görüntüleri paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka ile oluşturulan çocukluk fotoğrafıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka ile oluşturulan çocukluk fotoğrafı

Liderlerin yapay zeka görüntüleriyle kendi dillerinde "Arnavutluk'a hoş geldiniz" dedikleri duyuldu.

Zirveye katılan bazı liderler o anları gülümseyerek bazıları ise ciddi şekilde takip etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapay zeka ile oluşturulan çocukluk fotoğrafıFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapay zeka ile oluşturulan çocukluk fotoğrafı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafıAvrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafı

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