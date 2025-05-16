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Gezi Parkı soruşturmasında İsmail Saymaz için flaş karar! Ev hapsindeydi...

Gezi Parkı soruşturmasında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” iddiasıyla ev hapsinde tutulan CHP yandaşı İsmail Saymaz’ın “konutu terk etmeme” tedbiri kaldırıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebi doğrultusunda Saymaz’a yurt dışı çıkış yasağı ve düzenli imza yükümlülüğü getirilmesine hükmetti.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:15 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:16
Gezi Parkı soruşturmasında İsmail Saymaz için flaş karar! Ev hapsindeydi...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İSMAİL SAYMAZ'IN EV HAPSİ KALDIRILDI
Başsavcılık CHP yandaşı İsmail Saymaz hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve yurt dışı çıkış yasağı ile imza yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

CHP yandaşı İsmail SaymazCHP yandaşı İsmail Saymaz

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Saymaz hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

SAYMAZ'IN GEZİ'DEKİ ROLÜ!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz'la konuşmaları tespit edilmişti.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'yla yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmıştı.

İsmail Saymaz'ın, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı olaylarında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler verdiği, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Sulh ceza hakimliği, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saymaz hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı vermişti.

İsmail Saymaz için ev hapsi kararı! Gezi parkında yaptığı paylaşımlar ve HTS kayıtları...İsmail Saymaz için ev hapsi kararı! Gezi parkında yaptığı paylaşımlar ve HTS kayıtları...

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