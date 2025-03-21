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İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi! Gezi parkında yaptığı paylaşımlar ve HTS kayıları...

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 19 Mart'ta gözaltına alındı. Saymaz'ın, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala’nın web sitesi ve televizyon kanalı kurma girişiminde rol alan kişilerle irtibatlı olduğu, olayları sosyal medya üzerinden yayarak kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtma yaptığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saymaz, adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 09:16 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 09:28
İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi! Gezi parkında yaptığı paylaşımlar ve HTS kayıları...

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Gezi Parkı soruşturmasından gözaltına alınan CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GEZİCİLERLE SIKI TEMAS
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi.

CHP yandaşı İsmail Saymaz (Takvim.com.tr Arşiv)CHP yandaşı İsmail Saymaz (Takvim.com.tr Arşiv)

GERÇEK DIŞI BİLGİLERİ YAYDI
Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 19 Mart'ta gözaltına alındı.

Gezi Parkı kalkışması (Takvim.com.tr Arşiv)Gezi Parkı kalkışması (Takvim.com.tr Arşiv)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsmail Saymaz (Arşiv)İsmail Saymaz (Arşiv)

HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan İsmail Saymaz'ın HTS kayıtları incelendiğinde Osman Kavala ve Can Atalay gibi isimlerin de bulunduğu 16 kişiyle 185 adet görüşme yaptığı belirlendi.

Saymaz'ın, Mehmet Osman Kavala ile 3, Şerafettin Can Atalay ile 113, Çiğdem Mater Utku ile 54, Gökçe Yılmaz Tüylüoğlu ile 10, Ayşe Mücella Yapıcı ile 1, Ahmet Saymadi ile 2, Yahya Kemal Can ile 1, Gamze Sağlık Sarısoy ile 1 kez HTS kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İŞTE GEZİ PARKI OLAYLARINDA ATTIĞI TWEETLER
Saymaz'ın Gezi Parkı olayları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardan bazıları da ortaya çıktı. Saymaz'ın paylaşımlarda devleti suçladığı ve insanları sokağa çağırdığı görülüyor.

İşte Saymaz'ın o paylaşımlarından bazıları:


"Bugün Taksim'de devleti temsil eden salt polisler vardı. Polis bildiğini uyguladı. Sorun polisten çok devlette."

İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşımlardan bazıları. (Takvim.com.tr Arşiv)İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşımlardan bazıları. (Takvim.com.tr Arşiv)

"Ağaç yaşatır, devlet öldürür."

"Taksim Meydanı'nda ve Gezi girişinde öbek öbek gençler bekliyor. Parkı terk etmiyorlar."

İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşımlardan bazıları. (Takvim.com.tr Arşiv)İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşımlardan bazıları. (Takvim.com.tr Arşiv)

"Gel el ele verelim, indirelim Tayyip'i."

"Biz bu tarz 'kentli' eylemlerle daha çok karşılaşacağız, zira beyaz yakalıların sınıfsal korku eşiğini açtıkları gündür bu."

İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşımlardan bazıları. (Takvim.com.tr Arşiv)İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşımlardan bazıları. (Takvim.com.tr Arşiv)"Erdoğan, askeri vesayete karşı iktidar oldu' diye adını yazdırmak istediği tarihe, 'kışla yapmak isterken isyana yol açtı' diye geçecek."

MEDYA A.Ş VE KURULTAY SORUŞTURMASI İDDİASI
İktidara karşıtı olarak bilinen Veryansın TV'den Erdem Atay, İsmail Saymaz'ın adının Medya A.Ş ve CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin soruşturmada da geçtiğini iddia etti.

Atay, "İsmail Saymaz'ın ismi sadece Medya A.Ş. soruşturmasında değil aynı zamanda CHP kurultayı soruşturmasında da yer alıyor." dedi.

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