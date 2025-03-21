İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi! Gezi parkında yaptığı paylaşımlar ve HTS kayıları...

Gezi Parkı soruşturmasından gözaltına alınan CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GEZİCİLERLE SIKI TEMAS
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi.
CHP yandaşı İsmail Saymaz (Takvim.com.tr Arşiv)
GERÇEK DIŞI BİLGİLERİ YAYDI
Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 19 Mart'ta gözaltına alındı.
Gezi Parkı kalkışması (Takvim.com.tr Arşiv)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İsmail Saymaz (Arşiv)
HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan İsmail Saymaz'ın HTS kayıtları incelendiğinde Osman Kavala ve Can Atalay gibi isimlerin de bulunduğu 16 kişiyle 185 adet görüşme yaptığı belirlendi.
Saymaz'ın, Mehmet Osman Kavala ile 3, Şerafettin Can Atalay ile 113, Çiğdem Mater Utku ile 54, Gökçe Yılmaz Tüylüoğlu ile 10, Ayşe Mücella Yapıcı ile 1, Ahmet Saymadi ile 2, Yahya Kemal Can ile 1, Gamze Sağlık Sarısoy ile 1 kez HTS kaydının bulunduğu ortaya çıktı.