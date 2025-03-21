İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi! Gezi parkında yaptığı paylaşımlar ve HTS kayıları...

İŞTE GEZİ PARKI OLAYLARINDA ATTIĞI TWEETLER

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardan bazıları da ortaya çıktı. Saymaz'ın paylaşımlarda devleti suçladığı ve insanları sokağa çağırdığı görülüyor. İşte Saymaz'ın o paylaşımlarından bazıları:





"Bugün Taksim'de devleti temsil eden salt polisler vardı. Polis bildiğini uyguladı. Sorun polisten çok devlette." İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşımlardan bazıları. (Takvim.com.tr Arşiv) "Ağaç yaşatır, devlet öldürür."

"Taksim Meydanı'nda ve Gezi girişinde öbek öbek gençler bekliyor. Parkı terk etmiyorlar." İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşımlardan bazıları. (Takvim.com.tr Arşiv) "Gel el ele verelim, indirelim Tayyip'i." "Biz bu tarz 'kentli' eylemlerle daha çok karşılaşacağız, zira beyaz yakalıların sınıfsal korku eşiğini açtıkları gündür bu."

İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşımlardan bazıları. (Takvim.com.tr Arşiv)"Erdoğan, askeri vesayete karşı iktidar oldu' diye adını yazdırmak istediği tarihe, 'kışla yapmak isterken isyana yol açtı' diye geçecek." MEDYA A.Ş VE KURULTAY SORUŞTURMASI İDDİASI

İktidara karşıtı olarak bilinen Veryansın TV'den Erdem Atay, İsmail Saymaz'ın adının Medya A.Ş ve CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin soruşturmada da geçtiğini iddia etti. Atay, "İsmail Saymaz'ın ismi sadece Medya A.Ş. soruşturmasında değil aynı zamanda CHP kurultayı soruşturmasında da yer alıyor." dedi.