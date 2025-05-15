İstanbul’da sular gitti ne zaman gelir? İSKİ su kesintisi sorgulama

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İstanbul'da sular ne zaman gelir?

İstanbul'un belirli mahallelerinde zaman zaman planlı su kesintileri uygulanabiliyor. Bu kesintilerden etkilenmemek ve önceden önlem alabilmek için güncel bilgilere ulaşmak büyük önem taşıyor. İSKİ, su kesintilerine dair tüm detayları çeşitli kanallar üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.