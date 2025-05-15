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İstanbul'da sular gitti ne zaman gelir? İSKİ su kesintisi sorgulama

Megakent İstanbul'da yaşanacak su kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önceden planlanıyor ve ilçe ilçe aktarılıyor. Yaşadığı mahallede arıza çalışmalarının ne zaman tamamlanacağını merak edenler "İstanbul'da sular ne zaman gelir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 15 Mayıs Perşembe İstanbul su kesintisi hangi saatlerde olacak? İşte İSKİ sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:51
İstanbul’da sular gitti ne zaman gelir? İSKİ su kesintisi sorgulama

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Megakent İstanbul'da yaşanacak su kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önceden planlanıyor ve ilçe ilçe aktarılıyor. İşte İSKİ sorgulama ekranı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da sular ne zaman gelir?

İstanbul'un belirli mahallelerinde zaman zaman planlı su kesintileri uygulanabiliyor. Bu kesintilerden etkilenmemek ve önceden önlem alabilmek için güncel bilgilere ulaşmak büyük önem taşıyor. İSKİ, su kesintilerine dair tüm detayları çeşitli kanallar üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.

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O saatte gidecek bir süre gelmeyecek! BEDAŞ listeledi: Arnavutköy, Avcılar, Beşiktaş, Beyoğlu...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Su kesintilerine dair güncel bilgilere ulaşmak isteyenler, İSKİ'nin resmi internet sitesi www.iski.istanbul üzerinden, ana sayfada yer alan "Arıza/Kesinti" bölümünden detaylara erişebilir. Aynı zamanda mobil web uygulaması üzerinden de kesinti bilgileri görüntülenebilir.

İSKİ SORGULAMA EKRANI

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