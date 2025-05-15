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Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, "Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir." dedi.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:38
Emine Erdoğan’dan Uluslararası Aile Günü’ne ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan'ın X paylaşımıEmine Erdoğan'ın X paylaşımı

Emine Erdoğan, aile güçlü olursa toplumun da dirençli olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış çok önemli bir adım. Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum. Zira aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin gücü, ailelerin birliğinden doğar."

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