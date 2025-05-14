O saat aralığında yok! 14 Mayıs İstanbul su kesintisi

Megakentte gerçekleştirilecek planlı su kesintileri, İSKİ tarafından ilçe ve saat detaylarıyla duyuruluyor. Vatandaşların hazırlıksız yakalanmaması için kesintiden etkilenecek bölgeler önceden paylaşılıyor. İşte İSKİ'nin güncel kesinti listesi sorgulama ekranı...
(Takvim Foto Arşiv)
Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14 Mayıs Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintilerini ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ'nin planlı su kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.
(Takvim Foto Arşiv)
İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/