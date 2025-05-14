O saat aralığında yok! 14 Mayıs İstanbul su kesintisi

Megakentte gerçekleştirilecek planlı su kesintileri, İSKİ tarafından ilçe ve saat detaylarıyla duyuruluyor. Vatandaşların hazırlıksız yakalanmaması için kesintiden etkilenecek bölgeler önceden paylaşılıyor. İşte İSKİ'nin güncel kesinti listesi sorgulama ekranı...