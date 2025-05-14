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O saat aralığında yok! 14 Mayıs İstanbul su kesintisi

İstanbul genelinde gerçekleştirilecek planlı su kesintileri, İSKİ tarafından ilçe ve saat detaylarıyla duyuruluyor. Vatandaşların hazırlıksız yakalanmaması için kesintiden etkilenecek bölgeler önceden paylaşılıyor. Peki bugün sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte İSKİ'nin güncel kesinti listesi sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:16 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:16
O saat aralığında yok! 14 Mayıs İstanbul su kesintisi

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Megakentte gerçekleştirilecek planlı su kesintileri, İSKİ tarafından ilçe ve saat detaylarıyla duyuruluyor. Vatandaşların hazırlıksız yakalanmaması için kesintiden etkilenecek bölgeler önceden paylaşılıyor. İşte İSKİ'nin güncel kesinti listesi sorgulama ekranı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14 Mayıs Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintilerini ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ'nin planlı su kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/

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