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Profesör 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir profesör ile sekreteri, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. İkametinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:16
Profesör ’rüşvet’ iddiasıyla gözaltına alındı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir profesör ile sekreteri, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. U.G.'nin bazı hastalardan usulsüz şekilde maddi taleplerde bulunduğu yönünde bilgi aldı. Yapılan araştırmalarda, 14 farklı hasta yakınının ameliyat işlemleri öncesinde doktor U.G.'ye para verdiği bilgisine ulaşıldı.

900 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, Prof. Dr. U.G. ve hastanedeki sekreteri D.K.'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. U.G.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para ele geçirildiği öğrenilirken, iş yerinde yapılan kontrollerde ise hasta ödemelerine dair kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir ajanda bulundu.

Doktor ve sekreterinin adliyeye sevk edildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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