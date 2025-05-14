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Rize-Artvin Havalimanı zorlu havalara karşı artık daha güçlü: ILS sisteminin kurulumu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nda zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci aletli iniş sisteminin (ILS) kurulumunu tamamladıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayında havacılık bilgi yayınına dahil edilmesinin ardından aktif olarak kullanılacak.” dedi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:24
Rize-Artvin Havalimanı zorlu havalara karşı artık daha güçlü: ILS sisteminin kurulumu tamamlandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden bu yana bölgeye önemli katkı sağlayan Rize-Artvin Havalimanı'nda teknik altyapının daha da güçlendirildiğini açıkladı.

Rize-Artvin havalimanı artık daha güçlü!

ILS TÜM TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ
Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın bulut tavanının alçak, sis ve yoğun yağışın sık görüldüğü bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci ILS sisteminin kurulumunu tamamladık. Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayı içinde havacılık bilgi yayınına da (AIP) dahil etmemizin ardından aktif olarak kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)

ILS İLE PİLOTA İSTİKAMET VE SÜZÜLÜŞ HATTI BİLGİSİ VERİLECEK
Sistemin özellikle görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında, uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, ILS ile pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisinin verildiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

Uraloğlu, "Rize Artvin havalimanı coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olduğu, sis ve yoğun yağış alan bir bölgede olması sebebiyle bahse konu sistem uçak inişlerinde büyük fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)

CAT II AYDINLATMA SİSTEMİ FAAL DURUMDA
Uraloğlu, CAT II aydınlatma sisteminin de kurulum ve testlerinin başarıyla tamamlandığını anımsatarak "CAT II aydınlatma sistemi hâlihazırda faal durumda. Bu sistem, özellikle görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında iniş emniyetini artırıyor." açıklamasında bulundu.

Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)

3 YILDA YAKLAŞIK 3 MİLYON YOLCU
Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)

Sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir proje olduğunu da ifade eden Uraloğlu, "2024 yılında 1 milyon 97 bin 828 kişinin kullandığı havalimanımız, açıldığı günden bugüne kadar toplamda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verdi." açıklamasında bulundu.

Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr)

"HAVALİMANIMIZ BÖLGENİN SEMBOL YAPILARINDAN BİRİDİR"
Rize Pazar'da, 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Havalimanımız, çay bardağı temalı Hava Trafik Kontrol Kulesi, terminal binasındaki Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biridir." dedi.

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