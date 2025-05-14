Rize-Artvin Havalimanı zorlu havalara karşı artık daha güçlü: ILS sisteminin kurulumu tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr) CAT II AYDINLATMA SİSTEMİ FAAL DURUMDA

Uraloğlu, CAT II aydınlatma sisteminin de kurulum ve testlerinin başarıyla tamamlandığını anımsatarak "CAT II aydınlatma sistemi hâlihazırda faal durumda. Bu sistem, özellikle görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında iniş emniyetini artırıyor." açıklamasında bulundu.

Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr) 3 YILDA YAKLAŞIK 3 MİLYON YOLCU

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıdığını belirtti. Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr) Sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir proje olduğunu da ifade eden Uraloğlu, "2024 yılında 1 milyon 97 bin 828 kişinin kullandığı havalimanımız, açıldığı günden bugüne kadar toplamda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verdi." açıklamasında bulundu.

Rize-Artvin Havalimanı (Takvim.com.tr) "HAVALİMANIMIZ BÖLGENİN SEMBOL YAPILARINDAN BİRİDİR"

Rize Pazar'da, 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Havalimanımız, çay bardağı temalı Hava Trafik Kontrol Kulesi, terminal binasındaki Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biridir." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN