NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İnanılmaz bir lider!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı için geldiği Antalya'da AA'ya değerlendirmede bulundu.

AB İLE YAKIN İLİŞKİLER

AB ile Türkiye arasındaki yakın istişarelerin sürdüğünü, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın görevi başındaki ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Başkan Erdoğan ile yakın ilişkileri olduğunu söyleyen Rutte, bu konuda gayet iyimser olduğunu vurguladı.

Rutte, "Türk savunma sanayi tüm İttifak için çok önemli. (Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar) Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı" ifadesini kullanarak, bunun Türkiye'deki irili ufaklı binlerce savunma şirketi arasında sadece bir örnek olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki savunma sanayinin oldukça gelişmiş olduğuna dikkati çeken Rutte, "Bunu İttifak genelinde geliştirmemiz gerekiyor, çünkü Rusların hızla yeniden yapılandığını biliyoruz. Artık İttifak'ın bir yılda ürettiği mühimmatı, üç ayda üretiyorlar. İttifak'ın tamamı, ekonomik güç bakımından Rusya'dan 25 kat daha büyüktür." dedi.

Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katıldığı bir basın konferansında Türkiye'ye Eurofighter satışı için yapıcı konuşmalar yapmasına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Bir müttefikten diğerine silah satışında müttefikleri, kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum. İttifak içinde bu olmamalı." ifadesini kullandı.

Başbakan Merz'i çok dikkatli şekilde dinlediğini paylaşan Rutte, Alman tarafının yaklaşımını geçmişe göre daha pozitif bulduğunu söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KENDİNİ FESHETMESİ

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Rutte, "Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri, bunu unutmayalım." diye konuştu.

Rutte, terörizmle mücadelenin NATO'nun ana görevlerinden biri olduğunun altını çizerek, "(NATO'nun ana görevleri) Bizi Ruslardan korumak için. Çin'de olup biteni, Çin ordusunun inşasını kabul etmeliyiz. Ama bir de terör tehdidi var." dedi.