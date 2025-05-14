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Gündem Rusya-Ukrayna savaşı: Başkan Erdoğan Rutte'yi kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti. Rusya- Ukrayna arasındaki barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini bildirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Gündem Rusya-Ukrayna savaşı: Başkan Erdoğan Rutte’yi kabul etti!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

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Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücü'nün komutasını yeniden üstleneceğini söyledi. Türkiye'nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede işbirliği beklediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO'nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

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MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile konuştu. Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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