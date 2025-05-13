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Ankara'da gündem Ukrayna! Başkan Erdoğan tarafından kabul edilen Rutte'den Türkiye'ye övgü

"Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik"... Bu sözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldi. Rutte, Başkan Erdoğan'la Rusya-Ukrayna savaşını konuştuklarını dile getirip, "Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı konuştuk" dedi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:20 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:21
Ankara’da gündem Ukrayna! Başkan Erdoğan tarafından kabul edilen Rutte’den Türkiye’ye övgü

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

"TÜRKİYE SAĞLAM VE YETENEKLİ MÜTTEFİK"

Erdoğan ile Hollanda'nın Lahey kentinde gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarıyla ilgili önemli bir görüşme yaptığını ifade eden Rutte, "Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı da konuştuk." değerlendirmesini yaptı.



HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Rutte'yi kabul ettiği toplantıda Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konuların ele alındı.

Erdoğan'ın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediği ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiği, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini dile getirdiği belirtildi.

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