Ankara’da gündem Ukrayna! Başkan Erdoğan tarafından kabul edilen Rutte’den Türkiye’ye övgü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

"TÜRKİYE SAĞLAM VE YETENEKLİ MÜTTEFİK"



Erdoğan ile Hollanda'nın Lahey kentinde gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarıyla ilgili önemli bir görüşme yaptığını ifade eden Rutte, "Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı da konuştuk." değerlendirmesini yaptı.