Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

"İKİ SAVCIYA HAKARET" İDDİASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun serbest bırakıldığı 'terör' soruşturması kapsamında hakimlik sorgusunda kullandığı ifadeler nedeniyle harekete geçti. Başsavcılık, İmamoğlu'nun tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki Cumhuriyet Savcısına yönelik sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' iddiasıyla soruşturma başlattı.

YARIN İFADE VERECEK



İmamoğlu, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın saat 13.00'te SEGBİS'le Silivri'den bağlanarak ifade verecek.