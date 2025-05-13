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PKK'nın silah bırakma kararının ardından Bahçeli'den açıklama: Terörsüz Türkiye'nin meşalesi yakıldı

MHP lideri Devlet Bahçeli, silah bırakma kararının ardından şu açıklamayı yaptı: Terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakıldı. Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. PKK musibeti son buldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025
PKK’nın silah bırakma kararının ardından Bahçeli’den açıklama: Terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakıldı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır" dedi. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, ortak aklı çalıştıran milli birlik ve dayanışma tablosuyla, tarihi bir eşiktedir. Türk vatanının her yöresine ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet çiçek açmıştır. 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Barış havası, güvenlik ortamı mutlak surette kalıcı ve gerçekçi olmalıdır. Büyük Türk milletini saygıyla selamlıyor, terörsüz Türkiye'yle ilgili tarihi gelişme ve kararların hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

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