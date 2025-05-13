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Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'in teşekkür paylaşımına cevap! “Pakistan Türki dosti zindabad!”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi." kelimeleriyle başlayan övgü dolu paylaşımına cevap verdi. Başkan Erdoğan, "Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir." dedi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 22:30 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 22:34
Başkan Erdoğan’dan Pakistan Başbakanı Şerif’in teşekkür paylaşımına cevap! Pakistan Türki dosti zindabad!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi.

Pakistan, her yeni zorlukla birlikte daha da güçlenen, Türkiye ile uzun süredir devam eden, zamanla test edilmiş ve kalıcı kardeşlik bağlarından gurur duymaktadır. Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla Ekselanslarının yapıcı rolü ve gösterdiği kararlı çabaları için özellikle minnettarım.

Pakistan ve Türkiye arasındaki bağlar, iki ülkemiz ve halklarımız için parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla birlikte çalışırken güçlenerek büyümeye devam etsin." ifadelerini kullandığı paylaşımına cevap verdi.

Başkan Erdoğan, "Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir. Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. "Pakistan, Türki dosti zindabad!" dedi.

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