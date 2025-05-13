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Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası çarpıcı açıklama: Yeni bir dönemin kapıları açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonunda değerlendirme yaptı: Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası çarpıcı açıklama: Yeni bir dönemin kapıları açıldı

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Başkan Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamaları şöyle:

Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak, emin adımlarla yürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha açtık. Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı örgütün tüm uzantılarını da kapsayan karar olarak değerlendiriyoruz. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak.

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ARTIK ATEŞ DÜŞMEYECEK
İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen, gerekse yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla da paylaşacağız. Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir. İttifak ortağımız MHP lideri Sayın Bahçeli başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır.

DANIŞTAY'DA 157. YIL TÖRENİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

"DEVLET TİTİZLİKLE TAKİP EDECEKTİR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kararın terörsüz Türkiye için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Terörün tamamen bitmesi halinde yeni dönemin kapısı açılacaktır" dedi. Çelik şöyle konuştu, "Bu kararın tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. Fesih ve 'silahları teslim etme' kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapsayacak şekilde, eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır."

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HAYIRLI BİR KARAR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmeleri şöyle değerlendirdi: Haberlere de yansıdığı gibi PKK'nın almış olduğu karar bence tarihi ve önemli bir karar. Atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz. Ben bu kararın uygulanması halinde geleceğimiz, vatandaşlarımız için, çok hayırlı olacağını düşünüyorum.

SİLAH BIRAKMA VE FESİH KARARI ÇOK KIYMETLİ
AK Parti Genel Başkan YARD. Hayati Yazıcı, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Silah bırakma ve fesih kararı; terörün bitirilmesi noktasında çok kıymetlidir" dedi.

SÜREÇ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİLECEKTİR...
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da, "İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir" dedi.

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