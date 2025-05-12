Diyarbakır’da fesih halayı: AK Parti istismar alanlarını engelledi PKK bitti!

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası Diyarbakır'da çok sayıda kişi halay çekti.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından, Sur ilçesinde Gazi Caddesi'nde ve Ulu Camii önünde çok sayıda kişi halay çekti.
Diyarbakır'da fesih halayı (Ekran görüntüsü/A Haber)
TRABZON'DAN GELDİM
A Haber canlı yayınında Trabzon'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Barış sürecini kutluyoruz inşallah. Hayırlısıyla daha güzel olacak." dedi.
Diyarbakır'da fesih halayı (Ekran görüntüsü/A Haber)
AK PARTİ İSTİSMARI ORTADAN KALDIRDI
AK Parti'nin PKK terör örgütünün Kürt vatandaşları istismar ettiği alanları ortadan kaldırdığını ifade eden bir Diyarbakırlı ise, terör örgütünün gereksiz hale geldiğini belirtti.