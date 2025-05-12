Diyarbakır’da fesih halayı: AK Parti istismar alanlarını engelledi PKK bitti!

Diyarbakır'da fesih alayı (DHA)

Terörün olmayacağı yeni dönemin başlamasının mutlulukla karşılandığını belirten Tanrıkulu, "Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu. Yeni bir dönem hem Diyarbakır için hem bölge için hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak" dedi.