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Diyarbakır'da fesih halayı: AK Parti istismar alanlarını engelledi PKK bitti!

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bıraktığını açıklaması sonrası Diyarbakır’da çok sayıda kişi halay çekti. A Haber canlı yayınında Trabzon'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Barış sürecini kutluyoruz inşallah. Hayırlısıyla daha güzel olacak." dedi. AK Parti'nin PKK terör örgütünün Kürt vatandaşları istismar ettiği alanları ortadan kaldırdığını ifade eden bir Diyarbakırlı ise, terör örgütünün gereksiz hale geldiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 13:40 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 13:58
Diyarbakır’da fesih halayı: AK Parti istismar alanlarını engelledi PKK bitti!

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Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası Diyarbakır'da çok sayıda kişi halay çekti.

Fesih kararına halaylı kutlama!

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından, Sur ilçesinde Gazi Caddesi'nde ve Ulu Camii önünde çok sayıda kişi halay çekti.

Diyarbakır'da fesih halayı (Ekran görüntüsü/A Haber)Diyarbakır'da fesih halayı (Ekran görüntüsü/A Haber)

TRABZON'DAN GELDİM
A Haber canlı yayınında Trabzon'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Barış sürecini kutluyoruz inşallah. Hayırlısıyla daha güzel olacak." dedi.

Diyarbakır'da fesih halayı (Ekran görüntüsü/A Haber)Diyarbakır'da fesih halayı (Ekran görüntüsü/A Haber)

AK PARTİ İSTİSMARI ORTADAN KALDIRDI
AK Parti'nin PKK terör örgütünün Kürt vatandaşları istismar ettiği alanları ortadan kaldırdığını ifade eden bir Diyarbakırlı ise, terör örgütünün gereksiz hale geldiğini belirtti.

Diyarbakır'da fesih alayı (DHA)Diyarbakır'da fesih alayı (DHA)

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlara eşlik etti.

Diyarbakır'da fesih alayı (DHA)Diyarbakır'da fesih alayı (DHA)

Terörün olmayacağı yeni dönemin başlamasının mutlulukla karşılandığını belirten Tanrıkulu, "Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu. Yeni bir dönem hem Diyarbakır için hem bölge için hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak" dedi.

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