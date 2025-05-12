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PKK kendini feshetti dünya Başkan Erdoğan'ı tebrik etti: "Türkiye için atılmış önemli bir adımdır"

Terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması sonrası dünyadan ilk tebrik Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Şerif, "Bu tarihi gelişme, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtmaktadır." dedi. Pakistan Başbakanı mesajını Türkçe yayımladı.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 13:13
PKK kendini feshetti dünya Başkan Erdoğan’ı tebrik etti: Türkiye için atılmış önemli bir adımdır

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Terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması sonrası dünyadan ilk tebrik Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Şerif, "Bu tarihi gelişme, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtmaktadır." dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Şerif Türkçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan, PKK'nın feshedildiğine dair yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu gelişme, kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için atılmış önemli bir adımdır. Bu tarihi gelişme, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtmaktadır. Pakistan ve Türkiye, terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini ortadan kaldırma konusunda birlikte kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir."

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