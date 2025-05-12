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Amasya'da korkutan depremler! AFAD büyüklüğü açıkladı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çetmi köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, saat 12,23'te 4,4 ve 12,26'da 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 12:36 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 12:46
Amasya’da korkutan depremler! AFAD büyüklüğü açıkladı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Amasya'da 4.4'lük deprem! İlk görüntüler... Okullar tahliye edildi!


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 12.23'te 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin merkez üssü 40.815°N enleminde ve 35.19194°E boylamında yer alırken, sarsıntının derinliği 10.07 kilometre olarak ölçüldü.


AFAD deprem (Ekran görüntüsü)AFAD deprem (Ekran görüntüsü)

3 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM
Bundan kısa bir süre sonra, saat 12.26'da 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. İkinci depremin merkez üssü 40.82111°N enleminde ve 35.19444°E boylamında bulunurken, derinliği ise 19 kilometre olarak belirlendi.

Bölgede hissedilen depremler nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı

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