Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 12.23'te 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin merkez üssü 40.815°N enleminde ve 35.19194°E boylamında yer alırken, sarsıntının derinliği 10.07 kilometre olarak ölçüldü.





AFAD deprem (Ekran görüntüsü)

3 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM

Bundan kısa bir süre sonra, saat 12.26'da 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. İkinci depremin merkez üssü 40.82111°N enleminde ve 35.19444°E boylamında bulunurken, derinliği ise 19 kilometre olarak belirlendi.

Bölgede hissedilen depremler nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı