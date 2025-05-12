Denizin yeni kurtları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında, Bayraktar TB3 SİHA'lar MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı yapacak. Tatbikata katılan 2 adet Bayraktar TB3 SİHA hazırlık uçuşlarına başarıyla devam ediyor. 9 Mayıs'ta Keşan'dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, TCG Anadolu gemisine intikal ederek konuşlandı.



Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı. İki SİHA art arda kalkış ve iniş gerçekleştirilirken, kontrol süreçleri eş zamanlı olarak TCG Anadolu üzerindeki Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) aracılığıyla yürütüldü. Tüm kalkış ve inişler, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştirildi.

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