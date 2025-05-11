Metrobüste her gün can pazarı: 1 ölü çok sayıda yaralı

Durakta yolcu alan metrobüse Haramidere durağında bir başka metrobüs hızını alamayıp arkadan çarptı. Kazada bir vatandaş hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

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Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka metrobüs çarptı. Kazada, 54 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 54 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü. Durakta bekleyen metrobüse bodoslama dalan metrobüste böyle can pazarı yaşandı.

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