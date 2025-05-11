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Ankara'da 3'lü zirve! Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları toplanıyor! Konu: Suriye

Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda Suriye hükümetinin ülkesinde güvenlik ve istikrarı tahkim etmeye yönelik çabalarına Türkiye'nin güçlü desteğini sürdüreceğini teyit edecek. Öte yandan zirvede İsrail'in Suriye başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkelere de saldırgan tavrı ele alınacak. Fidan, bölgenin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına dikkati çekecek, Türkiye'nin bunu güvence altına alma konusunda kararlı olduğunun altını çizecek.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 13:18 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 13:18
Ankara’da 3’lü zirve! Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları toplanıyor! Konu: Suriye

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Ankara'da ev sahipliği yapacağı toplantıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (AA)

Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bölgedeki gelişmeler ve güvenlik durumunun ele alınması öngörülüyor.

Fidan, toplantıda Suriye hükümetinin ülkesinde güvenlik ve istikrarı tahkim etmeye yönelik çabalarına Türkiye'nin güçlü desteğini sürdüreceğini teyit edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (AA)

İsrail'in, Suriye dahil bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunu sona erdirmesi gerektiğini vurgulayacak Fidan, bölgesel sahiplenmenin ve işbirliğinin önemine işaret edecek.

Fidan, bölgenin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına dikkati çekecek, Türkiye'nin bunu güvence altına alma konusunda kararlı olduğunun altını çizecek.

Türkiye-Ürdün bayrağı (AA)Türkiye-Ürdün bayrağı (AA)

Terörizm dahil ortak sınamalarla mücadelede "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışı temelinde olunması gerektiğine işaret edecek Fidan, komşu ülkelerin bu konudaki dayanışmasının önemini vurgulayacak.

Fidan, Suriye ve komşu ülkelerin terörizmle mücadele konusundaki işbirliğinin, hem bölgesel hem de küresel güvenliğe katkı sağlayacağını ifade edecek.

Türkiye-Suriye bayrağı (AA)Türkiye-Suriye bayrağı (AA)

Bakan Fidan'ın, toplantı marjında Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

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