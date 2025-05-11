Ankara’da 3’lü zirve! Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları toplanıyor! Konu: Suriye

Türkiye-Ürdün bayrağı (AA)

Terörizm dahil ortak sınamalarla mücadelede "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışı temelinde olunması gerektiğine işaret edecek Fidan, komşu ülkelerin bu konudaki dayanışmasının önemini vurgulayacak.

Fidan, Suriye ve komşu ülkelerin terörizmle mücadele konusundaki işbirliğinin, hem bölgesel hem de küresel güvenliğe katkı sağlayacağını ifade edecek.