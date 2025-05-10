PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yeşilay'dan elektronik sigara uyarısı: İnsan sağlını tehdit ediyor

Tütün bağımlılığının tüm dünyada insanlığı tehdit ettiğini dile getiren Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Her yıl 100 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan kaybediyoruz. Elektronik sigara da tütün bağımlılığı gibi insanlığın sağlığını tehdit ediyor." dedi.

Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:34
Yeşilay’dan elektronik sigara uyarısı: İnsan sağlını tehdit ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, tütün bağımlılığının çok sayıda insanın ölümüne yol açtığını söyledi.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Tütün bağımlılığının tüm dünyada insanlığı tehdit ettiğini dile getiren Dinç, "Her yıl 100 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan kaybediyoruz. Elektronik sigara da tütün bağımlılığı gibi insanlığın sağlığını tehdit ediyor." dedi.

Dinç, yeni araştırmalara göre, tütün bağımlılığında görülmeyen daha ciddi rahatsızlıkların, elektronik sigara kullananlarda ortaya çıktığına dikkati çekti.

Yeşilay'dan ʺElektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayınʺ uyarısı. (AA)Yeşilay'dan ʺElektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayınʺ uyarısı. (AA)



Elektronik sigarayla ilgili yanlış ve kulaktan dolma bilgilerin kullanıcıları cezbettiğini anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Elektronik sigara konusunda ciddi bir algı bozukluğu ortaya çıkarılmaya başlandı. Bunlardan biri 'Sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir.' diye. Asla doğru değil. 'Sigaradan daha az zararlı.' deniliyor. Bu da doğru değil. Esanslar ve aromalarla daha havalı ve cazip gösteriliyor. Elektronik sigarayla ilgili yanlış bir algı var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için zararlı olduğunu düşünüyoruz. Elektronik sigaranın yeni gençlik kültürü haline getirilmesi noktasında bir çalışma var. Bütün bunlar çocuklarımız ve gençlerimiz için oldukça tehlikeli, bizleri endişe ettirici boyutlara geldi."

Yeşilay'dan ʺElektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayınʺ uyarısı. (AA)Yeşilay'dan ʺElektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayınʺ uyarısı. (AA)



"DİĞER BAĞIMLILIKLARA GEÇİŞ KOLAYLAŞIYOR"
Dinç, Türkiye'de hiçbir elektronik sigara satışına ruhsat verilmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin elektronik sigaranın yasaklanmasıyla ilgili güçlü bir iradesinin olduğunu belirten Dinç, şöyle devam etti:

"Bu adım zamanında atılmamış olsaydı, bugün çok daha fazla çocuğumuzu, gencimizi sıkıntı yaşar halde bulacaktık. Kontrol anlamında, anne ve babaların takibi anlamında, çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda bilgilendirmek adına çok daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Sigaradan daha zararlı ve zararları tam olarak henüz tespit edilememiş, çerçevesi belirlenmemiş ve madde bağımlılığına çok hızla geçiş sağlayan, çok hızlı şekilde yayılan durumdan bahsediyoruz. Bu noktada büyük bir tehdit karşımızda ve bu tehdidi ciddiye almamız gerekiyor. Elektronik sigara bağımlılığından diğer bağımlılıklara geçiş kolaylaşıyor. Bağımlılığı daha sempatik ve kabul edilebilir hale getirmekle alakalı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor."

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç. (AA)Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç. (AA)



Dinç, Yeşilayın elektronik sigaranın yayılmasına müsaade etmeyeceğini ve bununla ilgili çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün ürünleri yasağının başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Dinç, "Bununla alakalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanımıza ödül de verdi ve çok güzel uygulandı." dedi.

Dinç, kapalı alanlarda elektronik sigara kullanılmasıyla ilgili, yasağın daha caydırıcı uygulanması gerektiğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!
MİT’ten siber çete operasyonu: Sahte baz istasyonu kullanıp kurumsal kimliğe büründüler! Suçüstü yakalandılar
Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu
Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti
İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar
CANLI TAKİP | Güney Asya’da sıcak saatler! Hindistan füzelerle vurdu! Pakistan misilleme başlattı | Bünyanün Mersus harekatının şifresi
Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!
Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim
Meteoroloji’den 23 ile sarı kodlu uyarı: Kapıyı pencereyi kapatın! Gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar, fırtına...
Spor yazarları Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Google ambargosu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda tartışıldı! Komisyon üyeleri sordu Google’da cevap yok!
MEMURA-EMEKLİYE FARKLI ZAM | Temmuz artışının detayları belli oldu! Artış %16.71 bekleniyor
LGS kazandıran taktikler TAKVİM’de! Öğrenciler ve veliler dikkat: Uzmanı önemli notları tek tek açıkladı
Bakan Fidan’dan suikast girişimi itirafı: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
ABD’de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk hakkında mahkemeden flaş karar
Gündem Terörsüz Türkiye! MHP lideri Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu
Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu! İlk mesaj Gazze
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntülerinin yer aldığı cihazı söken İBB personeli tutuklandı
Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı
Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!