Yeşilay’dan elektronik sigara uyarısı: İnsan sağlını tehdit ediyor

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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, tütün bağımlılığının çok sayıda insanın ölümüne yol açtığını söyledi. SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Tütün bağımlılığının tüm dünyada insanlığı tehdit ettiğini dile getiren Dinç, "Her yıl 100 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan kaybediyoruz. Elektronik sigara da tütün bağımlılığı gibi insanlığın sağlığını tehdit ediyor." dedi.



Dinç, yeni araştırmalara göre, tütün bağımlılığında görülmeyen daha ciddi rahatsızlıkların, elektronik sigara kullananlarda ortaya çıktığına dikkati çekti.

Yeşilay'dan ʺElektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayınʺ uyarısı. (AA)



Elektronik sigarayla ilgili yanlış ve kulaktan dolma bilgilerin kullanıcıları cezbettiğini anlatan Dinç, şunları kaydetti:



"Elektronik sigara konusunda ciddi bir algı bozukluğu ortaya çıkarılmaya başlandı. Bunlardan biri 'Sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir.' diye. Asla doğru değil. 'Sigaradan daha az zararlı.' deniliyor. Bu da doğru değil. Esanslar ve aromalarla daha havalı ve cazip gösteriliyor. Elektronik sigarayla ilgili yanlış bir algı var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için zararlı olduğunu düşünüyoruz. Elektronik sigaranın yeni gençlik kültürü haline getirilmesi noktasında bir çalışma var. Bütün bunlar çocuklarımız ve gençlerimiz için oldukça tehlikeli, bizleri endişe ettirici boyutlara geldi."