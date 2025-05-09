Gelinim Mutfakta kim elendi, 10 altın bileziği kim kazandı? 9 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 Mayıs Cuma günü elenen gelin açıklandı. Kıyasıya mücadele eden gelinler haftanın son gününde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 altın bileziğin sahibi kim oldu? İşte 9 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
(Kaynak: Gelinim Mutfakta)
Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim kazandı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Mayıs Perşmebe günü Gizem gelin çeyrek altının sahibi oldu. 9 Mayıs Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim ve 10 altın bileziğin sahibi henüz açıklanmadı.
(Kaynak: Gelinim Mutfakta)
8 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu
GİZEM: 16 puan
EZGİ: 13 puan
SAHRA: 15 puan
ASENA: -2 puan
Asena'nın kayınvalidesi Vasfiye Hanım, kural ihlali nedeniyle -4 ceza puanı aldı. Asena'nın da -2 puan ceza almasıyla birlikte, toplamda -6 puan ceza yazıldı.