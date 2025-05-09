Gelinim Mutfakta kim elendi, 10 altın bileziği kim kazandı? 9 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 Mayıs Cuma günü elenen gelin açıklandı. Kıyasıya mücadele eden gelinler haftanın son gününde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 altın bileziğin sahibi kim oldu? İşte 9 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!