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Kütahya'da deprem mi oldu? Son Dakika! Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, sarsıntı saat 15:51’de gerçekleşti ve yerin yaklaşık 12.55 kilometre derinliğinde oluştu. Depremin merkez üssü Simav olarak belirlenirken, bölgedeki vatandaşlar sarsıntıyı net şekilde hissetti.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 16:16
Kütahya’da deprem mi oldu? Son Dakika! Kütahya’da kaç şiddetinde deprem oldu?

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2 Mayıs 2025 tarihinde Kütahya'nın Simav ilçesi meydana gelen depremle sarsıldı. Saat 15:51'de gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, bölge halkı tarafından hissedildi ve kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Depremle ilgili bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte Kütahya'da meydana gelen depremle ilgili son gelişmeler...

Kütahya'da 4.2'lik deprem! Vali'den rahatlatan açıklama!

KÜTAHYA'NIN SİMAV İLÇESİNDE DEPREM

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 12.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi. Yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

(Kaynak: AFAD)(Kaynak: AFAD)

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTESİ

Türkiye genelinde meydana gelen depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "son depremler" sisteminde kayda geçiyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, gerçekleşen depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve yerin ne kadar derinliğinde oluştuğunu anında öğrenebiliyor.

AFAD son deprem verileri için https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html bağlantısına tıklayınız.

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