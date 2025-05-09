Başkan Erdoğan’dan vakıflara çağrı: Gençleri evlendirelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.



Göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Böyle nadide bir mirastan iftihar ediyoruz. Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. İyilikte, hayır işlerinde yeni ufuklar açmış bir milletiz.



Vakıf bizim için sadaka-i cariyedir. Allah'ın rızasını kazanmak, topluma faydalı işler için taşıdığımız altın bir anahtardır. Vakıf, birlik ve beraberlik şuurumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Birçok alanda 70 bine yakın vakıf halihazırda faaliyet gösteriyor.



Mehir Vakfı'mız 81 ilimizde 20 bini aşkın gencimize düğün ve çeyiz desteği verdi. 2025 Aile Yılı'nda aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteğimizi artırdık. Doğum yardımı ödemesinde ciddi oranda artışa gittik. Dijital medya etkisi ile toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz.



İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu konuya önem, öncelik vermemiz gerekiyor.

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