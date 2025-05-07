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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme! 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 15:43 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:01
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme! 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarında 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı gönderildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi hakkında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (DHA)Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi hakkında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (DHA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen M.A.D. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli, dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan yaşları 18'den küçük olan M.A.D.ve A.Ö. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!

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