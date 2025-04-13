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Antalya Diplomasi Forumu'nda Irak ile 3'lü istişare toplantısı! Ana gündem PKK ile mücadele

Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye ve Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5. toplantısı gerçekleştirilecek. Masada terör örgütü PKK'nın Irak tarafınca "terör örgütü" kabul edilmesi terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının Irak sahasındaki ve bölgedeki yansımalarının ele alınması olacak.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 10:50
Antalya Diplomasi Forumu’nda Irak ile 3’lü istişare toplantısı! Ana gündem PKK ile mücadele

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlık yapacağı toplantıya iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarından yetkililer katılacak.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Irak ile 3'lü istişare toplantısı!

ANA GÜNDEM PKK İLE MÜCADELE!
Toplantıda Türkiye'nin Irak tarafıyla, başta terör örgütü PKK ile mücadele olmak üzere, güvenlik alanında geliştirdiği anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanlarının ele alınması bekleniyor.

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Irak tarafının PKK'ya yönelik "yasaklı örgüt" kararının sahadaki somut uygulamasının gözden geçirilmesi ve Türkiye'nin nihai beklentisinin, PKK'nın Irak tarafınca resmen "terör örgütü" ilan edilmesi olduğuna bir kez daha dikkat çekilmesi beklenen toplantıda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının Irak sahasındaki ve bölgedeki yansımalarının ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

Toplantıda terör örgütü tamamen tasfiye olana kadar Türkiye'nin bu ortak tehditle müşterek mücadele yönündeki kararlılığının altının çizilmesi, FETÖ terör örgütünün, başta sözde okulları olmak üzere, Irak'taki mevcudiyetine ilişkin gerekli adımların atılması yönündeki Türkiye'nin beklentisinin bir kez daha vurgulanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin (AA)

Terör örgütü DEAŞ ile ortak mücadeleye dönük Türkiye'nin iradesi ve kararlılığının teyit edilmesi, bunun için "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışı temelinde komşu ülkeler arasındaki dayanışmanın önemine işaret edilmesi beklenen toplantıda, Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in saldırganlığı başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeler bağlamında iki komşu ülke arasındaki eş güdüm ve işbirliğinin artırılması imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Antalya Diplomasi Forumu (AA)Antalya Diplomasi Forumu (AA)

TÜRKİYE-IRAK YÜKSEK DÜZEYLİ GÜVENLİK MEKANİZMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabulünde iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluşmuştu.

Bu kapsamdaki müzakerelerin, iki ülkenin dışişleri bakanları ve savunma bakanları ile istihbarat başkanları tarafından yürütülmesi öngörülmüş ve bu formattaki ilk toplantı yine 2019'da yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani (AA)

Irak'taki iç karışıklıklar ve Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre atıl kalan mekanizma, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ağustos 2023'te Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından tekrar canlandırılmıştı.

"Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması" olarak tanımlanan bu işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023'te iki ülke dışişleri bakanlarının eş başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti. Irak makamlarıyla varılan anlayış birliği sonucunda, söz konusu toplantının sonunda yayımlanan ortak bildiride Irak, PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa "ortak tehdit" olarak tanımlamıştı.

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14 Mart 2024'te Bağdat'ta yapılan üçüncü toplantıda ise PKK'ya ilişkin "ortak tehdit" tanımlaması daha da ileri taşınmış; Irak makamları, Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan eden bir karar aldığını paylaşmıştı. Türkiye'nin bu karardan duyduğu memnuniyet, toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiriye yansıtılarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.

İki ülke dışişleri bakanlarının eş başkanlığında, 15 Ağustos 2024'te Ankara'da gerçekleştirilen dördüncü toplantıda iki ülke arasındaki güvenlik ve terörle mücadele odaklı ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınmış; toplantı sonunda, bu alandaki işbirliğinin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" iki ülke savunma bakanlarınca imzalanmıştı.

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