Antalya Diplomasi Forumu’nda Irak ile 3’lü istişare toplantısı! Ana gündem PKK ile mücadele

Terör örgütü DEAŞ ile ortak mücadeleye dönük Türkiye 'nin iradesi ve kararlılığının teyit edilmesi, bunun için "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışı temelinde komşu ülkeler arasındaki dayanışmanın önemine işaret edilmesi beklenen toplantıda, Suriye'deki gelişmeler ve İsrail 'in saldırganlığı başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeler bağlamında iki komşu ülke arasındaki eş güdüm ve işbirliğinin artırılması imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamdaki müzakerelerin, iki ülkenin dışişleri bakanları ve savunma bakanları ile istihbarat başkanları tarafından yürütülmesi öngörülmüş ve bu formattaki ilk toplantı yine 2019'da yapılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Mayıs 2019'da Türkiye 'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabulünde iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluşmuştu.

"Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması" olarak tanımlanan bu işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023'te iki ülke dışişleri bakanlarının eş başkanlığında Ankara 'da düzenlenmişti. Irak makamlarıyla varılan anlayış birliği sonucunda, söz konusu toplantının sonunda yayımlanan ortak bildiride Irak, PKK 'yı yazılı bir metinde ilk defa "ortak tehdit" olarak tanımlamıştı.

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14 Mart 2024'te Bağdat'ta yapılan üçüncü toplantıda ise PKK'ya ilişkin "ortak tehdit" tanımlaması daha da ileri taşınmış; Irak makamları, Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan eden bir karar aldığını paylaşmıştı. Türkiye'nin bu karardan duyduğu memnuniyet, toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiriye yansıtılarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.

İki ülke dışişleri bakanlarının eş başkanlığında, 15 Ağustos 2024'te Ankara'da gerçekleştirilen dördüncü toplantıda iki ülke arasındaki güvenlik ve terörle mücadele odaklı ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınmış; toplantı sonunda, bu alandaki işbirliğinin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" iki ülke savunma bakanlarınca imzalanmıştı.