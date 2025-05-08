159 milyonluk karton bardak ve çöp poşeti şaibesi! Mansur Yavaş’a pankartla sordu: 45 milyon bardak nerede?

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Çöp poşetlerinin sadece mezarlıklarda kullanılmak üzere alındığına işaret eden Gökçek, "Bu çöp torbaları 10 tır tutuyor, onların da 45 gün içerisinde teslim edilmesi gerekir. Bardaklar da 25 tır tutuyor. Şimdi tırlar indirilirken Sayın Özgür Özel veya Sayın İmamoğlu orada değilse ve kameralar bantla kapatılmadıysa mutlaka görüntüleri vardır ve bunların hesabını verirler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Çöp torbaları üzerinden de vurgun yapıldığını ileri süren Gökçek, ihaleyi alan firmanın ihaleden bir yıl önce kurulduğunu, bu firmanın devletten başka hiçbir ihale almadığını, ihaleye iki ay kala firma sahiplerinin değiştiğini, ihaleden sonra da firmanın bir başkasına devredildiğini aktardı.
Bu firmanın kırtasiyeden temizlik malzemelerine, bardaktan, teknoloji ve otomotiv ürünlerine kadar birçok ürün sattığını dile getiren Gökçek, şöyle konuştu:
"Bardaklar gerçekten teslim edildi mi? Bardaklar, CHP'nin il ve ilçe örgütlerinde veya seçim sürecinde kullanıldı mı? Veya bu bardaklar teslim edilmeyerek paralar kimlerin cebine girdi. Bu ihalenin güncel yeri 204 milyon lira. 159 milyon liraya 45 milyon tane bardak alıyorlar. 2 milyon tane çöp poşeti alıyorlar. Sonra da vatandaşın gözünün önüne çıkarak dürüstlük naraları atmaya kalkıyorlar."
Gökçek, suç duyurusunda bulunacağını ve elindeki belgeleri yargıya teslim edeceğini söyledi.
Öte yandan, Gökçek, basın toplantısının yapıldığı salona, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın maskesinin yer aldığı cansız manken ile üzerinde kağıt bardaklarla yazılmış "45 milyon bardak nerede?" sorusunun sorulduğu pankartı da getirdi.
Yavaş'ın cansız maketinin üzerine yapıştırılmış kağıt bardaklar ve elindeki çöp poşeti dikkat çekti.