159 milyonluk karton bardak ve çöp poşeti şaibesi! Mansur Yavaş’a pankartla sordu: 45 milyon bardak nerede?

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABB 'de daha önce tabut ve kefen ihalelerinde "vurgun yapıldığını" şimdi de kağıt bardak ve çöp poşeti alımında benzer bir durumun söz konusu olduğunu ileri sürdü.

CHP 'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığının karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili yaptığı 159 milyon liralık ihalenin şaibeli olduğu iddia edildi.

NEREDE BU 45 MİLYON BARDAK

ABB'ye bağlı Mezarlık İşleri Daire Başkanlığının 159 milyon liralık bir ihale yaptığını belirten Gökçek, "İhale kapsamında 15 bin koli bardak satın alınıyor. Her bir kolinin içerisinde 3 bin tane bardak var. Toplamda 45 milyon adet bardak alınıyor. 45 milyon bardak, 25 tır malzeme ediyor. 25 tır malzeme 45 gün içerisinde ABB'ye teslim edildi." diye konuştu.

Gökçek'ten Ankara Büyükşehir Belediyesinde ʺ159 milyonluk şaibeli ihaleʺ iddiası (AA)

"Bu malzemeler hangi depolarda?" sorusunu soran Gökçek, Ankara'da tüm mezarlıklara günde 5 bin kişinin geldiğini, günde 3 bin bardağın tüketildiği varsayıldığında bardakların 41 sene yeteceğini kaydetti.

Gökçek, 45 milyon bardağın yan yana konulması durumunda Ankara ile Londra arasındaki mesafeyi geçecek bir uzunluğu bulacağını belirtti.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 2022 ve 2024 yılında yapılan ihalelerde de ayrıca bardak aldığını aktaran Gökçek, "45 milyon tane bardağı 45 günde alıp hangi depoya koydunuz? 10 milyon tane de çorba bardağı almışlar. Çorba bardakları da bu 45 milyonun içinde değil. 12 milyon tane daha bardak almışlar." dedi.