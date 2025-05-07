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THY'den Pakistan kararı: Lahor ve İslamabad seferleri iptal edildi

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün yapmayı planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 15:30 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 15:35
THY’den Pakistan kararı: Lahor ve İslamabad seferleri iptal edildi

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Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün yapmayı planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle THY, Pakistan seferleriyle ilgili olarak yolcularına bir bilgilendirme yaptı. Yapılan bildirimde iptal olan seferler nedeniyle yolculara ilave haklar tanındığı belirtildi.

THY uçağı (AA)THY uçağı (AA)



Yapılan açıklamada, "Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 - 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir" denildi.

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