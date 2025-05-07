Rapçi Sansar Salvo babasını darp etmişti! Mahkemeden ilk celsede karar

Sansar Salvo (Ekin Can Arslan)
MAĞDUR BABA OLAY ANINI ANLATTI
Müşteki baba Gazi Arslan ise ifadesinde "Sanık benim oğlumdur. Ben Ataşehir'de, kendisi Cihangir'de oturur. Olay günü akşam vakti oğlum eve geldi. Vesayet olayıyla ilgili sorular ordu. Sanığın vesayet altına alınmasıyla benim alakam yoktur. Sanığın kiralarını ben alırım ve kendisine veririm. Oğlum geldiğinde bana kiraları alıp kendisine vermediğimi söyledi. Ben de sakin olmasını söyledim. Fakat öfkeli hali devam etti, karşılıklı bir itişme oldu. O anda göğsüme 3-4 yumruk yediğimi hatırlıyorum. Komşular kapıyı çaldı, ben de kapıyı açtım. Daha sonra oğlum evden ayrıldı. Elinde telefon vardı, olayı videoya aldığını öğrendim. Oğlumdan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.
Sansar Salvo (Ekin Can Arslan)
AİLE BAKANLIĞI AVUKATI "CEZALANDIRILSIN" DEDİ
Sanık avukatları, ünlü rapçinin beraatini talep ederken Aile Bakanlığı'nın avukatı ise duruşmada sanıktan şikayetçi olduklarını, sanığın eylemi kendini savunamayacak durumdaki babasına karşı gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu, bilirkişi raporunda darp eyleminin sabit olduğunu, kamere kayıtlarıyla sanığın savunmasının çeliştiğini, sanığın ikrarının da mevcut olduğunu belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sansar Salvo (Ekin Can Arslan)
MÜTALAA AÇIKLANDI
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki tüm deliller kapsamında, sanığın cezaevinde geçirdiği süre de dikkate alınarak tahliyesini istedi. Ayrıca mütalaada sanığın üzerine atılı "Üstsoya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
"AİLEM TEHDİT EDİLİYOR OLABİLİR"
Mütalayaa karşı savunmasında Sansar Salvo lakaplı sanık Ekin Can Arslan, "Benim ailem daha önce ifademde geçen kişiler tarafından tehdit ediliyor olabilir. Aile Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlara yazılar yazdım ama benim mağduriyetlerime bir çözüm bulunmadı" dedi.
ÜNLÜ RAPÇİYE TAHLİYE VE 7 AY HAPİS CEZASI
Duruşma sonu mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak sanığın tahliye edilmesine ve sanığın "Üstsoya karşı basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek davayı noktaladı.