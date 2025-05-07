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Rapçi Sansar Salvo babasını darp etmişti! Mahkemeden ilk celsede karar

Ünlü rapçi Sansar Salvo'nun geçtiğimiz günlerde babasını darbettiği ortaya çıkmıştı. Hakkında açılan davada babasına tokat attığı iddialarını kabul etmeyen rapçi “Pişmanım dedi. Mağdur baba ise oğlunun kendisine yumruk attığını ancak şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme, sanığın tahliyesine ve “Üstsoya karşı basit yaralama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek davayı noktaladı.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 17:12 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 17:12
Rapçi Sansar Salvo babasını darp etmişti! Mahkemeden ilk celsede karar

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Ünlü rapçi Sansar Salvo'nun 13 Nisan günü babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli rapçi Ekin Can Arslan hakkında "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından soruşturma başlatmış, gözaltına alınan şüpheli rapçi, adli makamlarca tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ünlü rapçi Ekin Can Arslan hakkında "Üst soya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sansar Salvo (Ekin Can Arslan) Sansar Salvo (Ekin Can Arslan)

SANSAR SALVO HAKİM KARŞISINDA

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ekin Can Arslan, bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken müşteki baba Gazi Arslan ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sansar Salvo (Ekin Can Arslan) Sansar Salvo (Ekin Can Arslan)

SANSAR SALVO'DAN PİŞMANLIK SAVUNMASI

Tutuklu sanık Ekin Can Arslan duruşmadaki savunmasında "Ben babamın evine video çekip itiraf almak için gitmiştim. Babam eski avukattır, hala yapıyor mu bilmiyorum. Öncelikle videolarda iki ses var, saygısızlık oldu farkındayım ama ben tükürmüştüm, tokat atmadım. Benim etrafımsa bir takım vefatlar yaşandı. Eski kız arkadaşım başta olmak üzere arkadaşlarımdan hayatını kaybedenler oldu. Ailem bu vefatlarla ilgili beni vesayet altına almaya çalıştı. Selahattin Ergün ve Sami Çobanoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemişlerdi ama sonrasında bunu red ettiler. Ben de benim akıl sağlımın bozuk olduğuna dair rapor aldırtmaya çalıştıklarını düşündüm. Ben de babamdan itiraf almak istedim. Kesinlikle tokat atmadım. Videodaki ses tükürme sesidir. Yakasına yapıştım ama ufak bir kavga oldu. Sonra ben videoları sosyal medyadan sildim. Çok öfkelenmiştim, çok pişmanım. Ben bunları yapacak biri değilim. Benim telif haklarımı ele geçirmek için haraç gibi para alanlar var. Bu koşullar altında bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

Sansar Salvo (Ekin Can Arslan) Sansar Salvo (Ekin Can Arslan)

MAĞDUR BABA OLAY ANINI ANLATTI

Müşteki baba Gazi Arslan ise ifadesinde "Sanık benim oğlumdur. Ben Ataşehir'de, kendisi Cihangir'de oturur. Olay günü akşam vakti oğlum eve geldi. Vesayet olayıyla ilgili sorular ordu. Sanığın vesayet altına alınmasıyla benim alakam yoktur. Sanığın kiralarını ben alırım ve kendisine veririm. Oğlum geldiğinde bana kiraları alıp kendisine vermediğimi söyledi. Ben de sakin olmasını söyledim. Fakat öfkeli hali devam etti, karşılıklı bir itişme oldu. O anda göğsüme 3-4 yumruk yediğimi hatırlıyorum. Komşular kapıyı çaldı, ben de kapıyı açtım. Daha sonra oğlum evden ayrıldı. Elinde telefon vardı, olayı videoya aldığını öğrendim. Oğlumdan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

Sansar Salvo (Ekin Can Arslan) Sansar Salvo (Ekin Can Arslan)

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI "CEZALANDIRILSIN" DEDİ

Sanık avukatları, ünlü rapçinin beraatini talep ederken Aile Bakanlığı'nın avukatı ise duruşmada sanıktan şikayetçi olduklarını, sanığın eylemi kendini savunamayacak durumdaki babasına karşı gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu, bilirkişi raporunda darp eyleminin sabit olduğunu, kamere kayıtlarıyla sanığın savunmasının çeliştiğini, sanığın ikrarının da mevcut olduğunu belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sansar Salvo (Ekin Can Arslan) Sansar Salvo (Ekin Can Arslan)

MÜTALAA AÇIKLANDI
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki tüm deliller kapsamında, sanığın cezaevinde geçirdiği süre de dikkate alınarak tahliyesini istedi. Ayrıca mütalaada sanığın üzerine atılı "Üstsoya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"AİLEM TEHDİT EDİLİYOR OLABİLİR"
Mütalayaa karşı savunmasında Sansar Salvo lakaplı sanık Ekin Can Arslan, "Benim ailem daha önce ifademde geçen kişiler tarafından tehdit ediliyor olabilir. Aile Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlara yazılar yazdım ama benim mağduriyetlerime bir çözüm bulunmadı" dedi.

Babasına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı! Sansar Salvo tutuklandıBabasına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı! Sansar Salvo tutuklandı

ÜNLÜ RAPÇİYE TAHLİYE VE 7 AY HAPİS CEZASI
Duruşma sonu mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak sanığın tahliye edilmesine ve sanığın "Üstsoya karşı basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek davayı noktaladı.

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