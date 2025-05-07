Rapçi Sansar Salvo babasını darp etmişti! Mahkemeden ilk celsede karar

Sansar Salvo (Ekin Can Arslan)

SANSAR SALVO'DAN PİŞMANLIK SAVUNMASI

Tutuklu sanık Ekin Can Arslan duruşmadaki savunmasında "Ben babamın evine video çekip itiraf almak için gitmiştim. Babam eski avukattır, hala yapıyor mu bilmiyorum. Öncelikle videolarda iki ses var, saygısızlık oldu farkındayım ama ben tükürmüştüm, tokat atmadım. Benim etrafımsa bir takım vefatlar yaşandı. Eski kız arkadaşım başta olmak üzere arkadaşlarımdan hayatını kaybedenler oldu. Ailem bu vefatlarla ilgili beni vesayet altına almaya çalıştı. Selahattin Ergün ve Sami Çobanoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemişlerdi ama sonrasında bunu red ettiler. Ben de benim akıl sağlımın bozuk olduğuna dair rapor aldırtmaya çalıştıklarını düşündüm. Ben de babamdan itiraf almak istedim. Kesinlikle tokat atmadım. Videodaki ses tükürme sesidir. Yakasına yapıştım ama ufak bir kavga oldu. Sonra ben videoları sosyal medyadan sildim. Çok öfkelenmiştim, çok pişmanım. Ben bunları yapacak biri değilim. Benim telif haklarımı ele geçirmek için haraç gibi para alanlar var. Bu koşullar altında bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.