Yargıyı hedef alan CHP yandaşı Ece Üner’in 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Yargıyı hedef alan CHP yandaşı sunucu Ece Üner hakkında istenen ceza belli oldu. DAVA AÇILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı.

Ece Üner (Takvim.com.tr)

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.