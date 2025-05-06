Yargıyı hedef alan CHP yandaşı Ece Üner’in 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Yargıyı hedef alan CHP yandaşı sunucu Ece Üner hakkında istenen ceza belli oldu.
DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı.
Ece Üner (Takvim.com.tr)
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Ece Üner'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)
YARGIYI HEDEF ALMIŞTI
Üner CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'ın yurt dışı yasağı hakkında, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!!" diyerek yargıyı hedef göstermişti.