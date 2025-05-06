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Yargıyı hedef alan CHP yandaşı Ece Üner'in 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Yargıyı hedef alan CHP yandaşı sunucu Ece Üner hakkında istenen ceza belli oldu. Sosyal medya hesabından CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın yurt dışı çıkış yasağına ilişkin, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!!" paylaşımı yapan Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 12:27
Yargıyı hedef alan CHP yandaşı Ece Üner’in 2 yıla kadar hapsi isteniyor

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Yargıyı hedef alan CHP yandaşı sunucu Ece Üner hakkında istenen ceza belli oldu.

DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı.

Ece Üner (Takvim.com.tr)Ece Üner (Takvim.com.tr)

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ece Üner'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Ece Üner'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

YARGIYI HEDEF ALMIŞTI
Üner CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'ın yurt dışı yasağı hakkında, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!!" diyerek yargıyı hedef göstermişti.

Yargıyı hedef alan Ece Üner adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıYargıyı hedef alan Ece Üner adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yargıyı hedef alan Ece Üner adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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