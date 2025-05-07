Sarıyer’deki su kesintisi sonrası yeni kabusu İSKİ açıkladı: İstanbul’un 3 ilçesine bugün 10 saat su verilemeyecek

Sarıyer'deki su kesintisinin ardından 90'lı yılları aratamayan görüntülerin yaşandığı İstanbul'da İstanbul Su ve Kanalizasyon yeni kesintiyi duyurdu.



3 İLÇEYE 10 SAAT SU YOK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerinde bugün saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisi (AA)

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.

HANGİ MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEK?

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."