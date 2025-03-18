Yargıyı hedef alan Ece Üner hakkında soruşturma başlatıldı: İfadesi alınacak!

CHP yandaşı Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ece Üner'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

BU AKŞAM ANA HABER'DE BİRLİKTE OLMAYABİLİRİZ

Üner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



İFADESİ ALINACAK

Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

YARGIYI HEDEF ALMIŞTI

Üner CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'ın yurt dışı yasağı hakkında, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!!" diyerek yargıyı hedef göstermişti.