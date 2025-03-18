PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yargıyı hedef alan Ece Üner hakkında soruşturma başlatıldı: İfadesi alınacak!

CHP yandaşı Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 15:41 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 15:42
Yargıyı hedef alan Ece Üner hakkında soruşturma başlatıldı: İfadesi alınacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP yandaşı Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ece Üner'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Ece Üner'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

BU AKŞAM ANA HABER'DE BİRLİKTE OLMAYABİLİRİZ
Üner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İFADESİ ALINACAK
Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

YARGIYI HEDEF ALMIŞTI
Üner CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'ın yurt dışı yasağı hakkında, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!!" diyerek yargıyı hedef göstermişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail’e dur demeli!
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne?
Koza Altın
Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: 400’den fazla Filistinli şehit! Hamas’tan basın açıklaması | Tanklar sınırda göründü: Kara saldırısı mı başlıyor?
Türkiye’den İsrail’e Gazze tepkisi: İnsanlığa meydan okuyorlar! | Katliam şebekesi yargılanmalıdır
Türk Telekom
Hamas’ın serbest bıraktığı rehinelerden ve ailelerinden İsrail’e Gazze tepkisi: Şoktayız, öfkeliyiz ve endişeliyiz
Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 18 Mart mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: İlerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyecekler
Kandil’in ’Karayılan’ı çağrı yapmam silah bırakmam diyor! İmralı’ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
Çember daralıyor: Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı planı ve Kent uzlaşısı için yurt dışında yaptığı gizemli görüşme!
Çelik dişlilerin haddini bildiği şanlı zafer! Çanakkale’yi geçilmez kılan destan 110 yaşında: Bir subayın günlüğünden Gelibolu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İmralı mesajı: Şart yok! Nevruz’da görüntülü çağrı olacak mı?
Trump daha görüşmeden mutabakata vardık dedi! Kritik görüşme bugün: Putin ve Trump ne konuşacak?
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
CANLI | ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırdı Trump’tan İran’ı tehdit etti: Her kurşun İran’dan gibi değerlendirilecek
Bahis operasyonunda yeni gelişme! Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı! Bankpozitif itirafı geldi: Bana maliyeti 30 milyon dolar
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!