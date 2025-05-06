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Şehit Önder Özen'e veda: Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: Toplu iğneyi babama batırmayalım

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yaralandıktan sonra hastanede şehit düşen İstihkam Uzm. Çv. Önder Özen memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. Komutanın "dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025
Şehit Önder Özen’e veda: Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: Toplu iğneyi babama batırmayalım

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yaralandıktan sonra hastanede şehit düşen İstihkam Uzm. Çv. Önder Özen memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. Komutanın "Dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım" dedi.

Şehit Özen'in 2015'te sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki "Biz, dünyaya kalacak olarak değil misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil gideceğin yerdir" ifadeleri dikkati çekti.

Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlandı! Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: Toplu iğne babama batıyorŞehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlandı! Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: Toplu iğne babama batıyor

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