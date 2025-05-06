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Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlandı! Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: "Toplu iğne babama batıyor"

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yaralandıktan sonra hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. Komutanın "dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi. Şehit Özen'in 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "Biz, dünyaya kalacak olarak değil misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil gideceğin yerdir." ifadeleri dikkati çekti.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 07:36
Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlandı! Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: Toplu iğne babama batıyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03 Mayıs'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi. (AA)Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi. (AA)

HELALLİK ALINDI
Şehit Özen'in naaşı, 4 Mayıs'ta memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Cenazesi Ankara'dan kara yoluyla getirilen şehit Özen için Mareşal Fevzi Çakmak'taki evinden helallik alındı.

Şehit Önder Özen'e veda!

Eşi Yeşim Özen, "Önder, böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder? Seni göremedim, son kez sesini bile duyamadım. Önder'im niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın? Önder'im böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önder'im, seni bu tabutun içine mi koydular böyle? Ah Önder nasıl bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin annesi babası ve yakınları gözyaşı döktü. (AA)Şehidin annesi babası ve yakınları gözyaşı döktü. (AA)

Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada da dua edilerek helallik alındı. Şehidin annesi, babası ve kız kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. (AA)Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. (AA)

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Özen'in naaşı, bugün memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki baba evine getirildi.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. (AA)Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. (AA)

Şehidin cenazesi eve getirildiği sırada, annesi ile ağabeyi asker selamı verdi.

Şehidin cenazesi eve getirildiği sırada, annesi ile ağabeyi asker selamı verdi. (AA) Şehidin cenazesi eve getirildiği sırada, annesi ile ağabeyi asker selamı verdi. (AA)

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Çobanözü İlkokulu bahçesinde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve ʺşehit çocuğuʺ yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. (AA)Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve ʺşehit çocuğuʺ yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. (AA)

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı.

Şehit kızından gözyaşlarına boğan sözler!

BABAYA BATMADAN KENARDAN YAPALIM
Komutanın "dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi.

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve ʺşehit çocuğuʺ yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. (AA)Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve ʺşehit çocuğuʺ yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. (AA)

Törende tabuta sarılan şehidin eşi Yeşim, babası Hasan ve annesi Havva Özen gözyaşı döktü.

Daha sonra şehidin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İkmal ve Garnizon Komutanı Fatih Dağlı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

ÖNEMLİ OLAN KALDIĞIN YER DEĞİL GİDECEĞİN YERDİR
Şehit Özen'in 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "Biz, dünyaya kalacak olarak değil misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil gideceğin yerdir." ifadeleri dikkati çekti.

Şehit Özen'in paylaşımı (DHA)Şehit Özen'in paylaşımı (DHA)

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Uzman Çavuş Özen için taziye mesajı yayımladı.

Güler'in taziye mesajı (MSB)Güler'in taziye mesajı (MSB)

Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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