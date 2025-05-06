CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde 1990 model belediye hizmeti! Susuz kalan vatandaşlar tanker sırasına girdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak semtindeki Eski Büyükdere Caddesi'nde geçen cumartesi günü bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yolda yol çökmesi meydana geldi. Cadde trafiğe kapatıldı. Çökmenin ardından zarar gören altyapı nedeniyle Ayazağa, Maslak ve Pınar mahallelerinde su kesintisi yaşandı.

Vatandaşlara üç kez suyun geri geleceğine dair bilgilendirme mesajı atılmasına rağmen CHP'li Sarıyer Belediyesi, mahalleye İSKİ'den su tankeri gönderdi.

İBB'YE BÜYÜK TEPKİ

Mahalleli su alabilmek için kuyrukta beklerken, görüntüler 90'lı yılların İstanbul'unu anımsattı. Günde pek çok kez sıra bekleyerek su ihtiyacını karşılayan vatandaşlar, CHP'li İBB'ye, Sarıyer Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepki gösterdi. Susuz kalan mahalleli, arızanın kısa sürede yapılıp sularının verilmesini istedi.