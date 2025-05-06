PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Kızılay'ın Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar!

Kızılay’ın Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Erdoğan, “6 Şubat depreminde neler yaşandığını hatırlıyoruz. Deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Şimdi yoklar biz 820 gündür oradayız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025
Başkan Erdoğan’dan Kızılay’ın Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın Gazze'yi asla yalnız bırakmadığını ve savaştan etkilenen ülkelere yardım elini uzattığını belirten Başkan Erdoğan, "Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu" dedi. Kentsel dönüşüm için kapsamlı bir hazırlık içinde olduklarını belirten Erdoğan, deprem turisti muhalefete sert tepki gösterdi.

"BİZ BURADAYIZ..."
Erdoğan, "Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. Sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. İftira atanlar ortada yok kurumlarımız 820 gündür deprem bölgesinde" dedi. Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Başkan Erdoğan, "Deprem gibi, afetlerde yardımlaşma gibi konuların milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar. 6 Şubat depreminde neler yaşandığını hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Onlar ortada yok biz 820 gündür oradayız" diye konuştu.

Başkan Erdoğandan deprem turistlerine kentsel dönüşüm tepkisi: Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyizBaşkan Erdoğandan deprem turistlerine kentsel dönüşüm tepkisi: Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
Özgür Özel’e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı
Türk Telekom
Fenerbahçe’de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kongre harekatı! Camiada istenmeyen adam Ali Koç
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
Mayıs yine onun! Galatasaray son 40 yılda 17. kez şampiyonluk yaşayacak
4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
Hadise vergiden kaçmak için Avrupa’yı seçti! Konser başına 100 bin Euro cebe atıyor
Fenerbahçe hem masada hem sahada kaybetti! 1 yıllık Mourinho faturası 4.7 milyar lira
Bakan Yerlikaya duyurdu: CHP lideri Özgür Özel’in ailesini tehdit eden şüpheli kıskıvrak yakalandı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Yakın zamanı işaret etti
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’e saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi | Selçuk Tengioğlu ifadesinde ne dedi?
Can sıkan durum! Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan deprem turistlerine kentsel dönüşüm tepkisi: Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz
Eziyet ve cinsel taciz! Katil Selçuk Tengioğlu’nun öldürdüğü çocuklarının öğretmeni vahşeti anlattı: Peruğunu çıkardı saçları...
Provokasyon kirli saldırı planlı! Yeni görüntü geldi... Özgür Özel’e tokat öncesi ısınma hareketleri
Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlandı! Kadın komutan kızının isteğini yerine getirdi: Toplu iğne babama batıyor
Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
Miras kavgasına tutuşan FETÖ’cüler Avrupa’da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen’in damadından geldi