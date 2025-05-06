Başkan Erdoğan’dan Kızılay’ın Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın Gazze'yi asla yalnız bırakmadığını ve savaştan etkilenen ülkelere yardım elini uzattığını belirten Başkan Erdoğan, "Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu" dedi. Kentsel dönüşüm için kapsamlı bir hazırlık içinde olduklarını belirten Erdoğan, deprem turisti muhalefete sert tepki gösterdi.

"BİZ BURADAYIZ..."

Erdoğan, "Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. Sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. İftira atanlar ortada yok kurumlarımız 820 gündür deprem bölgesinde" dedi. Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Başkan Erdoğan, "Deprem gibi, afetlerde yardımlaşma gibi konuların milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar. 6 Şubat depreminde neler yaşandığını hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Onlar ortada yok biz 820 gündür oradayız" diye konuştu.