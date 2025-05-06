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7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:57 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:59
7 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

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Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi.

ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERAYON
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya, Eskişehir, Erzurum, Burdur, Iğdır, Mardin ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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