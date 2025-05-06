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2025 Mayıs İSKİ su raporu: Sazlıdere, Ömerli, Darlık, Terkos...

İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları 6 Mayıs itibarıyla merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki megakente su temini yapan barajlarda son durum ne? Bugün İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte bölge bölge baraj doluluk oranları.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:32
2025 Mayıs İSKİ su raporu: Sazlıdere, Ömerli, Darlık, Terkos...

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6 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan en güncel verilerle kaydedildi. İşte doluluk oranlarına ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

6 Mayıs baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Bugün itibarıyla İSKİ tarafından güncellenen verilerle baraj doluluk oranı %80.53 olarak kaydedildi.

(İSKİ)(İSKİ)

Baraj doluluk oranları son durum:

6 Mayıs'a ait baraj doluluk oranları yukarıdaki gibidir.

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