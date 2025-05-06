2025 Mayıs İSKİ su raporu: Sazlıdere, Ömerli, Darlık, Terkos...

6 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan en güncel verilerle kaydedildi. İşte doluluk oranlarına ilişkin detaylar...
6 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan en güncel verilerle kaydedildi. İşte doluluk oranlarına ilişkin detaylar...
6 Mayıs baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Bugün itibarıyla İSKİ tarafından güncellenen verilerle baraj doluluk oranı %80.53 olarak kaydedildi.
Baraj doluluk oranları son durum:
6 Mayıs'a ait baraj doluluk oranları yukarıdaki gibidir.