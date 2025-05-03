Depolarında tonlarca kurtlanmış ceviz bulunmuştu! Çok sayıda şubesi olan baklava firmasından yeni açıklama geldi

Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'de onlarca şubesi bulunan bir baklava firmasının deposunda kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi yakalandı. İlk önce durumun kendileri ile ilgili olmadığını iddia eden firma, daha sonra yaptığı açıklamada ise kurtlanmış ve bozuk ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu belirtti. Kafa karıştıran açıklamalar tepkilerin ardından kaldırıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 11:44 Paylaş







Eyyübiye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, önceki hafta Urfa Yörem Baklavalarının Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisinde denetleme yaptı.

KURTLANMIŞ CEVİZ İÇİ ELE GEÇİRİLDİ Yapılan denetimde kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirildi. Bozuk ürünlere el koyan ekipler, araçlara koyarak boş bir alanda imha etti.

11 TON BULUNDU Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan belediye, depoda 11 ton kurtlanmış ve bozulmuş ceviz ele geçirildiğini duyurdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de bir çok şubesi bulunan Urfa Yörem Baklavalarına tepkiler çığ gibi büyüdü.



Sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yapan Urfa Yörem Baklavaları Genel Müdürü Turan Arslan, olayın kendileriyle alakalı olmadığını ve kasıtlı haber yapıldığını iddia etti. Haberi yapanları suçlayan Arslan, hukuki işlemler için harekete geçtiklerini dile getirdi.

