Depolarında tonlarca kurtlanmış ceviz bulunmuştu! Çok sayıda şubesi olan baklava firmasından yeni açıklama geldi
Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'de onlarca şubesi bulunan bir baklava firmasının deposunda kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi yakalandı. İlk önce durumun kendileri ile ilgili olmadığını iddia eden firma, daha sonra yaptığı açıklamada ise kurtlanmış ve bozuk ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu belirtti. Kafa karıştıran açıklamalar tepkilerin ardından kaldırıldı.