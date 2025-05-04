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Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni saat kaçta, nerede yapılacak? Cenazesi nereye defnedilecek?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, cenaze töreni ile ilgili detaylar belli oldu. Peki Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hangi camide düzenlenecek, nereye defnedilecek? Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni nerede ve ne zaman yapılacak? İşte konuya dair merak edilenler…

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 18:21 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 09:24
Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni saat kaçta, nerede yapılacak? Cenazesi nereye defnedilecek?

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Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni ne zaman ve nerede yapılacak? Cenazesi nereye defnedilecek? İşte konuya dair son durum.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni ne zaman?

18 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı açıklandı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Sırrı Süreyya Önder nereye defnedilecek?

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, 4 Mayıs Pazar günü saat 12:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma programının ardından Levent'teki Barbaros Camii'ne götürülecek. İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra, Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.

↪Ayrıca DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, taziyeler yarından itibaren tüm il ve ilçe binalarında kabul edilecek. Bugün ise saat 19:15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecektir.

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