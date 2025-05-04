Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni saat kaçta, nerede yapılacak? Cenazesi nereye defnedilecek?

Sırrı Süreyya Önder , geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni ne zaman ve nerede yapılacak? Cenazesi nereye defnedilecek? İşte konuya dair son durum.

(Kaynak: AA)

Sırrı Süreyya Önder nereye defnedilecek?

↪Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, 4 Mayıs Pazar günü saat 12:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma programının ardından Levent'teki Barbaros Camii'ne götürülecek. İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra, Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.

↪Ayrıca DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, taziyeler yarından itibaren tüm il ve ilçe binalarında kabul edilecek. Bugün ise saat 19:15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecektir.