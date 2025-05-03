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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TBMM Başkanvekili Önder için başsağlığı mesajı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçirdiği kalp rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında, "Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 18:07 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 18:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM Başkanvekili Önder için başsağlığı mesajı!

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini anımsattı.

Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

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